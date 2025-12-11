El ES-PUTO Cabaret de El Espejo Negro reabre sus puertas 35 años después

El 'ES-PUTO CABARET' reabre sus puertas con toda su energía descarada y divertida 35 años después de su inauguración. Marianna Travelo, cómo no, se encuentra al mando de la obra y es una maestra de ceremonias exagerada, rebelde y llena de encanto. Esta se encarga de conectar con el público, mientras presenta a una galería de personajes tan extraños como irresistibles. El Espejo Negro te invita a vivir una noche de humor, provocación y pura imaginación por la que no pasan los años. La cita, en el Teatro Echegaray los días 19 y 20 de diciembre.

El reestreno de la función es, ante todo, la mejor de las noticias: supone el regreso a las tablas del director de la compañía tras superar unos problemas de salud. «Estuve un tiempo retirado del escenario así que volver supone un nuevo comienzo, subirme otra vez a las tablas, sentir lo que es actuar y disfrutarlo, que es lo que más me gusta. Volver a enfrentarme al público y sentir esa adrenalina, volver a ponerme la capucha y los guantes, ha sido maravilloso. Es el cierre de una etapa dura que ya empieza a quedar atrás».

'ES-PUTO Cabaret', una de las piezas más icónicas del repertorio de El Espejo Negro, ha sufrido un intenso proceso de modernización. «A nivel técnico, iluminación y sonido están totalmente renovados. Además, hay números nuevos creados por mi hijo [Laín Calvente]. La mayor diferencia para mí es trabajar con él sobre el escenario, verlo crecer artísticamente y retomar las riendas del espectáculo», nos asegura Ángel.

Por lo demás, la vida sigue igual, 35 años despuñes. «La manipulación y el descaro. Mostrar sin filtros lo que somos los seres humanos, hablar sin tabúes de política, religión, sociedad, de lo bueno y lo malo, de lo que construimos y destruimos... Todo eso está muy presente». Y, claro, con el toque Calvente: «El humor negro siempre ha sido mi firma. No lo busco, surge de forma espontánea cuando escribo o improviso».

Marionetas

Las marionetas permiten mostrar absolutamente todo: "Son actores y actrices manipulados por actores y actrices. Son la voz de la crítica y la autocrítica del ser humano. Es el alma del espectáculo: una bebé sin pelos en la lengua, que no se casa con nadie y que lo cuestiona todo», analiza.

Ángel Calvente lleva décadas creando y empleando marionetas en espectáculos para adultos. «Había hueco y lo abrimos a base de trabajo. Aún hoy algunos lo ven como un arte menor, pero no es así: la marioneta es la cuna del teatro. Seguimos defendiendo esta disciplina y hemos dado visibilidad a otras compañías. Tras 36 años, la gente ya conoce nuestro lenguaje, pero aún hay que luchar por el espacio», explica.

Cada uno de los personajes tiene un valor para el director: "Todas son importantes para mí, como hijos. Pero especialmente Valorena, la primera marioneta de mi primer espectáculo, ocupa un lugar especial. Cuando creo un personaje, lo adoro. Respetar a las marionetas es fundamental y ellas te devuelven vida sobre el escenario", expresa.

"ES-PUTO" Cabaret en escena con las marionetas / El Espejo Negro

Premios

El trabajo duro muchas veces tiene su recompensa. Así, El Espejo Negro cuenta orgulloso con un puñado de reconocimientos. "Todos los premios son importantes. El Max es el mayor galardón teatral del país, pero también valoro los premios de Tàrrega, Valladolid, los Lorca de Andalucía o los reconocimientos de Málaga. Los premios alegran, pero el verdadero premio es poder trabajar en lo que nos gusta. Si además traen más trabajo, mejor", apunta.

Y hay otro premio fundamental, el del público: "Ahora me encuentro con adultos que de niños vinieron a verme con sus padres y hoy traen a sus propios hijos. Hay nuevas sensibilidades, pero sigue existiendo la libertad de expresión en escena. Aunque haya personas más susceptibles, el teatro exige entregarse a lo que ocurre en el escenario. Y el público sigue llenando las salas". "Quiero que el espectador se lleve una sensación de bienestar, de haberse dejado llevar, de reírse de sí mismo y de disfrutar. Y que recuerde que ha visto personajes vivos. Muchos espectadores me dicen que, a los diez minutos, ya solo veían seres vivos", concluye.