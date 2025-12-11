Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rando vuelve a Málaga como jefe de Operaciones de la Comisaría Provincial

El comisario malagueño, piedra angular de casos como Malaya o Ballena Blanca, regresa a la capital tras su brillante paso como responsable de Marbella

José Manuel Rando, en el centro, junto al subdelegado del Gobierno, Javier Salas, y el jefe provincial, Roberto Rodríguez.

La Opinión

El que ha sido comisarío de Marbella en los últimos 34 meses, José Manuel Rando, vuelve a Málaga como nuevo jefe de Operaciones de la Comisaría Provincial, puesto que quedó vacante cuando su antecesor, el comisario principal Roberto Rodríguez, fue nombrado hace unos meses jefe provincial en comisión de servicio. El subdelegado del Gobierno, Javier Salas, ha anunciado este jueves la toma de posesión tras un encuentro que ha mantenido con ambos y en el que ha agradecido a este su labor en Marbella le ha deseado "los mayores éxitos en la nueva encomienda".

Rando, malagueño y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, es un histórico de la Comisaría Provincial. Ingresó en la Escuela Nacional de Policía en Ávila en 1996 y juró el cargo como inspector en 1999. Su primer destino fue la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, pero con el cambio de siglo regresó a su ciudad para formar parte de la Brigada Provincial de Policía Judicial hasta 2007.

Malaya y Ballena Blanca

Durante esos años encabezó la investigación del descomunal caso Malaya en Marbella, la primera gran macrooperación a nivel nacional contra la corrupción sistemática en un ayuntamiento o la operación Ballena Blanca, una compleja trama de blanqueo de capitales que también ha pasado a la historia de la magistratura. El Ayuntamiento de Marbella, ciudad de la que ha terminado siendo comisario entre febrero de 2023 hasta ahora, le concedió en 2007 la Medalla al Mérito Policial por su gran labor investigadora.

Entre 2005 y 2014, ejerció como jefe de grupo operativo en diferentes destinos, haciéndose cargo de las unidades de investigación de las comisarías de Distrito Este y, más tarde, en el Distrito Centro, ambos en la capital malagueña. Con el ascenso a inspector jefe en 2014, retornó a la Brigada Provincial de Policía Judicial y se puso al frente, entre otros puestos de responsabilidad, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial hasta su ascenso a comisario. En su último destino, Rando ha dejado su impronta en la lucha contra el crimen organizado con el exitoso Plan Marbella.

Reconocimientos

Se le considera un pionero en la creación en el organigrama policial de la provincia de un grupo de investigación específico en localización de activos y posee numerosas condecoraciones y más de un centenar de felicitaciones públicas. Entre ellas destacan la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco, dos Cruces con Distintivo Blanco de la Guardia Civil y Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

Los diseñadores Málaga de Moda cuadruplican sus ventas respecto al pasado año en el Pop Up de Plaza de la Marina

Rando vuelve a Málaga como jefe de Operaciones de la Comisaría Provincial

El ES-PUTO Cabaret de El Espejo Negro reabre sus puertas 35 años después

Un estudio sobre la arena del río Guadalhorce, clave para investigar Atapuerca

Cortes de tráfico y desvíos por la Maratón de Málaga 2025: guía completa

Los médicos de Málaga no se rinden: nueva protesta en el tercer día de huelga

¿Cuánto cuesta viajar a Laponia desde Málaga en Navidad?: El precio de conocer a Papá Noel

