Los médicos de Málaga no se rinden: nueva protesta en el tercer día de huelga

Los médicos de Málaga no se rinden y han vuelto a salir a la calle en el tercer día de huelga nacional para mostrar su rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Más de 500 facultativos se han concentrado este jueves frente al Hospital Regional, donde han organizado una sentada paralizando el tráfico de la avenida Carlos Haya durante más de una hora.

Al grito de ‘Mónica, escucha, tu gremio está en lucha’ y armados con silbatos y pancartas, el colectivo médico se ha manifestado por tercer día consecutivo para dejar claro su malestar y exigir un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de la profesión, pues denuncian que la propuesta del Ministerio ha sido elaborada “de espaldas a los médicos”.

Este jueves ha aumentado nuevamente el número de facultativos que ha decidido secundar el paro. Según la Junta de Andalucía, el seguimiento ha alcanzado el 36,71% en la provincia de Málaga, superando a la jornada del martes (32,33%) y el miércoles (33,39%). Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha cifrado el seguimientoen un 85%, aunque ha vuelto a denunciar los servicios mínimos “abusivos”.

“Estamos contentos porque después de muchos años los médicos estamos unidos”, ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que ha encabezado la protesta junto al presidente del SMM, Antonio Martín. “Los médicos no tenemos en nuestro ADN la huelga y las movilizaciones, pero hemos estados obligados por la situación que se ha planteado con este Estatuto Marco”, ha explicado Navarro, que se ha mostrado “muy satisfecho” con la respuesta del colectivo.

Dignificar la profesión

“Es una huelga en la que no pedimos privilegios, sino que lo que pedimos es el fortalecimiento de la sanidad, porque el médico lo que quiere hacer es dignificar la profesión para que se trabaje de la forma más idónea”, ha insistido el presidente del Colegio de Médicos, que ha remarcado que la huelga “no va contra los pacientes, sino que es por los pacientes”.

Los médicos de Málaga se concentran frente al Hospital Regional en el Hospital Regional / A.T.

En este sentido, ha subrayado que el paciente se merece que el médico que esté de guardia haya trabajado un número de horas “razonables” para que esté, tanto física como psíquicamente, en “plenitud de condiciones” para atender a la población.

Acabar con las guardias 24 horas

Una de las principales reivindicaciones del colectivo es acabar con las guardias de 24 horas, como ha recordado Navarro, que también ha señalado la “gran injusticia” que supone que las horas de guardia no computen para la jubilación y se paguen por debajo de la actividad ordinaria.

Asimismo, ha denunciado que el borrador del Ministerio no recoge la problemática de las agresiones ni la figura del tutor, ni tampoco contempla el descanso de los facultativos. “Todo lo que no se escribe se diluye. Todo eso tiene que estar escrito”, ha resaltado.

“Lo que le pedimos al Ministerio, y sobre todo a la ministra, es que haga de médico y que todo aquello que reclamaba antes lo aplique ahora, que es cuando ella puede aplicarlo y que no nos deje al margen”, ha añadido el presidente del Sindicato Médico.

Grupo A+

Otro de los grandes puntos de conflicto es la intención de Sanidad de incluir a todos los sanitarios en el grupo A1, de tal forma que graduados de 240 créditos con formación especializada podrían tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. Por ello, exigen una clasificación profesional "acorde a su formación y responsabilidad", con la creación de la categoría A+.

“No es lógico que una carrera de seis años, con cuatro o cinco años de formación especializada que te obligan para poder trabajar en la Pública, la igualen con una de máximo seis años”, ha recalcado Martín.

Corte de tráfico

‘Tiempo trabajado, tiempo cotizado’, ‘Que no, que no, 24 horas no’ y ‘Mónica dimisión’, son algunas de las consignas que coreaban los cientos de facultativos que han estado este jueves en la concentración convocada frente al Hospital Regional, a la que han acudido, según el SMM, más de medio millar de personas.

El hartazgo y la indignación del colectivo también se reflejaba en los carteles que llevaban profesionales, de todas las edades, en los que se podía leer: ‘¿Y a nosotros quién nos cuida?’ o ‘Se vende: Tu salud’.

A la concentración ha seguido una manifestación, que ha rodeado la semiglorieta de la intersección entre la avenida Carlos Haya, la calle del Ciprés y la avenida Santa Rosa de Lima. Un grupo de jóvenes ha sido el que ha iniciado la sentada, que ha paralizado el tráfico durante más de una hora, formando largas colas de vehículos.

Acercamiento con el Ministerio

Este mismo jueves, el Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha reunido con el Ministerio de Sanidad, que se ha comprometido a seguir negociando de manera más específica sobre seis puntos clave, que pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, una clasificación profesional adecuada, la jornada laboral médica, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad. Para ello, han acordado que la próxima reunión será el 17 de diciembre.

Aun así, tanto la CESM como el SMA han recordado que el conflicto sigue abierto y que continuarán las movilizaciones, puesto que el Ministerio no retira su propuesta actual, aunque valoran positivamente que se haya desbloqueado una negociación.