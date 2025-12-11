Tres policías nacionales salvan la vida de un hombre de 66 años en Málaga tras practicarle RCP

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida en Málaga, gracias a la práctica de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), a un ciudadano de 66 años que se había desplomado en la vía pública y no respondía a estímulos.

Así, y según el relato policial recogido en un comunicado, tres policías, uno en periodo de prácticas, realizaban labores propias de su cargo en la avenida Simón Bolívar cuando observaban cómo una persona caía desplomada al suelo, perdiendo la consciencia y sin signos de respiración. Tras valorar rápidamente la situación crítica, los agentes se coordinaron para iniciar la RCP y avisar a una ambulancia.

Los agentes, adscritos a la Comisaría de Distrito Norte, no dudaron en intervenir, y tras comprobar que no respondía a estímulos al hallarse en estado de inconsciencia, y que no respiraba, iniciaron las maniobras de reanimación e informaron a la Sala del 091. Paralelamente, se solicitó una ambulancia.

Desfibrilador portátil

Mientras los agentes realizaban la RCP, el varón, de 66 años, comenzó a dar bocanadas agónicas. Tras unos minutos llegaba al lugar una ambulancia de un centro de salud próximo, así como un indicativo de Policía Local, que aportó un desfibrilador portátil, sumando todos los esfuerzos en la reanimación del ciudadano, el cual recuperó in situ la respiración y ritmo cardiaco.

Una vez estabilizado el hombre fue trasladado al hospital en un vehículo medicalizado. Los sanitarios destacaron que, gracias a la rápida intervención de los policías con la práctica de maniobras RCP, se había podido reanimar a la víctima, la cual había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Estable y a la espera de pruebas

En última instancia, los agentes de la Policía Nacional trasladaron a la mujer del paciente al centro hospitalario para que se reuniera con su marido. Tras lo sucedido, los policías se interesaron por la evolución de esta persona y contactaron telefónicamente con la mujer, que indicó que su esposo estaba estable y que aún permanecía ingresado a la espera de pruebas complementarias.