Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CandidaturaBares MálagaHuelga médicosBolsa de empleoEl tiempoCiprésTáserTartas
instagramlinkedin

Asistencia

Tres policías nacionales salvan la vida de un hombre de 66 años en Málaga tras practicarle RCP

Agentes de la Policía Nacional salvaron la vida de un hombre de 66 años en Málaga tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar después de desplomarse en la vía pública

Agentes de la Policía Nacional salvan la vida en Málaga a un ciudadano gracias a maniobras de reanimación cardiopulmonar

Agentes de la Policía Nacional salvan la vida en Málaga a un ciudadano gracias a maniobras de reanimación cardiopulmonar / POLICÍA NACIONAL

La Opinión

Málaga

Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida en Málaga, gracias a la práctica de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), a un ciudadano de 66 años que se había desplomado en la vía pública y no respondía a estímulos.

Así, y según el relato policial recogido en un comunicado, tres policías, uno en periodo de prácticas, realizaban labores propias de su cargo en la avenida Simón Bolívar cuando observaban cómo una persona caía desplomada al suelo, perdiendo la consciencia y sin signos de respiración. Tras valorar rápidamente la situación crítica, los agentes se coordinaron para iniciar la RCP y avisar a una ambulancia.

Los agentes, adscritos a la Comisaría de Distrito Norte, no dudaron en intervenir, y tras comprobar que no respondía a estímulos al hallarse en estado de inconsciencia, y que no respiraba, iniciaron las maniobras de reanimación e informaron a la Sala del 091. Paralelamente, se solicitó una ambulancia.

Desfibrilador portátil

Mientras los agentes realizaban la RCP, el varón, de 66 años, comenzó a dar bocanadas agónicas. Tras unos minutos llegaba al lugar una ambulancia de un centro de salud próximo, así como un indicativo de Policía Local, que aportó un desfibrilador portátil, sumando todos los esfuerzos en la reanimación del ciudadano, el cual recuperó in situ la respiración y ritmo cardiaco.

Una vez estabilizado el hombre fue trasladado al hospital en un vehículo medicalizado. Los sanitarios destacaron que, gracias a la rápida intervención de los policías con la práctica de maniobras RCP, se había podido reanimar a la víctima, la cual había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Noticias relacionadas y más

Estable y a la espera de pruebas

En última instancia, los agentes de la Policía Nacional trasladaron a la mujer del paciente al centro hospitalario para que se reuniera con su marido. Tras lo sucedido, los policías se interesaron por la evolución de esta persona y contactaron telefónicamente con la mujer, que indicó que su esposo estaba estable y que aún permanecía ingresado a la espera de pruebas complementarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
  2. Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
  3. El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
  4. Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
  5. El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
  6. Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
  7. La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
  8. El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales

Detenido por alterar el orden público en una iglesia de Málaga

Detenido por alterar el orden público en una iglesia de Málaga

Los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025 en Málaga: fechas señaladas y terminaciones fetiche

Los números más buscados de la Lotería de Navidad 2025 en Málaga: fechas señaladas y terminaciones fetiche

Málaga vuelve a ser el principal motor de crecimiento de la economía andaluza en 2025

Málaga vuelve a ser el principal motor de crecimiento de la economía andaluza en 2025

El pueblo de Málaga que acoge una de las ferias de queso más importantes de la provincia: ha cambiado de fecha

El pueblo de Málaga que acoge una de las ferias de queso más importantes de la provincia: ha cambiado de fecha

El precio de la vivienda en el Triángulo de Oro de Málaga se dispara con un comprador de lujo: el nómada ejecutivo sustituye al turista

El precio de la vivienda en el Triángulo de Oro de Málaga se dispara con un comprador de lujo: el nómada ejecutivo sustituye al turista

Golpe en Málaga a los petaqueros del narco: 10.000 litros de combustible y seis lanchas intervenidas

Golpe en Málaga a los petaqueros del narco: 10.000 litros de combustible y seis lanchas intervenidas

Tres policías nacionales salvan la vida de un hombre de 66 años en Málaga tras practicarle RCP

Tres policías nacionales salvan la vida de un hombre de 66 años en Málaga tras practicarle RCP

La hermana de Pablo Ráez presenta un libro en su homenaje: "Su legado sigue. Pablo sigue muy vivo"

La hermana de Pablo Ráez presenta un libro en su homenaje: "Su legado sigue. Pablo sigue muy vivo"
Tracking Pixel Contents