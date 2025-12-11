Urbanismo se corrige y desprotege el edificio de Hoyo de Esparteros demolido en los 80

El número 10 de Hoyo de Esparteros ha dejado de ser oficialmente para el Ayuntamiento de Málaga un inmueble construido en 1850 y con protección arquitectónica de primer grado en el actual PGOU.

Entre otras cosas, porque según datos del Consistorio, fue demolido a causa de ruina declarada en 1984, y en el solar resultante se levantó, 16 años más tarde, en el año 2000, un edificio de nueva planta.

El pasado martes, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) informó en una nota de la rectificación de este error, que dio a conocer La Opinión de Málaga: y anunció la retirada de la ficha del edificio decimonónico de la lista de inmuebles del Pepri Centro.

La justificación de la GMU es que ya no permanecen «los valores patrimoniales que validaron y justificaron su protección».

Con respecto al año concreto de la demolición, si bien el año de la declaración de ruina que aporta el Ayuntamiento es 1984, las fotos oficiales que dio a conocer este diario a comienzos de 2025 proporcionan un abanico posterior para el derribo.

El 10 de Hoyo de Esparteros, en pie en marzo de 1988 y convertido en solar en junio de 1989. / IECA/IGN

Así, según muestra un fotograma del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), una vista aérea tomada en marzo de 1988, el inmueble aparece claramente de pie. Y ya es en junio de 1989, en otro fotograma del Instituto Geográfico Nacional (IGN), cuando puede verse que el edificio ha sido derribado y en su lugar hay un solar.

Los perjudicados

Fechas aparte, con esta rectificación de Urbanismo se acaba una parte de los problemas que denunciaba en este diario Francisco Anaya, propietario con su familia del edificio construido en 2000, pero con una protección digna de 1850; además de dueño de un local comercial en su interior de 237 m2.

Como señalaba, al estar protegido el inmueble con grado I no podía tocar la fachada ni instalar una evacuación de gases, por lo que no podía alquilar su local a la hostelería, la salida más demandada. Además, la protección tampoco le permitía agilizar la licencia de obras.

Precisamente, tras publicar sus quejas en La Opinión, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se reunió a comienzos de este año con el afectado en la misma plaza de Hoyo de Esparteros y le prometió una solución.

La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, se reunió con Francisco Anaya al pie del edificio objeto de la polémica, en Hoyo de Esparteros. / A.V.

La solución temporal vino de la mano de un documento de la GMU, y ahora se complementa con la desaparición de la ficha del inmueble del XIX del Pepri Centro.

Sin embargo, Francisco Anaya comentaba el pasado lunes a La Opinión que estaba muy lejos de estar satisfecho. «La concejala no me ha hecho ninguna regalía, ha corregido un error que nunca debía haberse producido, y no recibo ninguna compensación después de ocho años con el local vacío», resumía.

Además, Francisco Anaya señala que ha intentado concertar de nuevo una cita con Carmen Casero y le ha sido imposible. «Me están tratando como a un trapo, no hay derecho; porque las personas se entienden hablando», argumenta.

La plaza inclinada

Como ya denunció, explicó que aunque ha desaparecido el obstáculo urbanístico, sigue sin poder alquilar su local, «uno de los seis que quedan en el Centro de más de 150 m2; por el problema de la plaza», detalla.

Francisco Anaya muestra en 2022 el desnivel de Hoyo de Esparteros, delante del local comercial familiar. / A.V.

Se refiere al diseño de Hoyo de Esparteros, que en su lateral tiene el suelo inclinado y le han colocado delante unos bancos y árboles, «mientras que la parte del hotel de Moneo está libre». En su opinión, se ha producido un trato «desigual» que impide que un negocio de hostelería pueda poner terraza delante de su local.

Por todo ello, reclama que la plaza «se restituya al estado anterior, cuando era plana y no inclinada», así como la supresión de los bancos. A su juicio, estos gastos, que supondrían subir de cota su local, debería financiarlos el Ayuntamiento, «que es el causante del hundimiento de mi local».