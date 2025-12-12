El Aeropuerto de Málaga certifica su récord de 25 millones de pasajeros y crece un 7,4% en un año

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, tras superar hace unos días por primera vez en su historia los 25 millones de pasajeros anuales, ha ofrecido este viernes los datos acumulados del ejercicio una vez cerrado el mes de noviembre. En los once primeros meses de 2025 se han registrado así máximos tanto de viajeros como de operaciones en este periodo, con un total de 25.079.281 pasajeros (lo que supone un aumento del 7,4% respecto al mismo periodo de 2024) y 174.333 vuelos (un 7,1% más). La inmensa mayoría de este tránsito correspondió a vuelos comerciales.

Según los datos de Aena, de los 25.040.267 usuarios que viajaron en 171.526 vuelos comerciales, un total de 4.150.661 personas tenían origen o destino en territorio nacional (un 5,9% más que en las mismas fechas del año pasado) y otras 20.889.606 en el extranjero (+7,8%).

En lo relativo de forma específica al mes de noviembre, el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol contabilizó 1.752.414 pasajeros, que se desplazaron en 12.726 vuelos. Estas cifras arrojan incrementos del 8,7% de usuarios y del 5,5% de operaciones, un crecimiento que obedece, afirma Aena, "al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el foráneo".

El grueso de los pasajeros registrados se trasladó en vuelos comerciales, hasta sumar 1.748.039. De ellos, 302.552 viajaron desde o hacia alguna ciudad española (un 4,8% más que el año pasado), mientras que 1.445.487 optaron por conexiones con el extranjero (un 9,5% más).

En relación con el tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron Reino Unido (353.240 pasajeros), Alemania (133.069), Holanda (114.812), Italia (84.645) y Francia (78.233).

Aeropuertos de Aena en España

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22.543.602 pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

Viajeros en el Aeropuerto de Málaga. / Gregorio Marrero

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en noviembre con 5.494.827, lo que representa un crecimiento del 3,9% frente a noviembre de 2024. Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4.255.339 (+5,1%); Málaga-Costa del Sol, con 1.752.414 (+8,7%); Gran Canaria, con 1.417.464 (-0,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.411.496 (+10,3%); Tenerife Sur, con 1.283.688 (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1.215.491 (+1,3%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en noviembre fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 35.209 (+3% respecto a 2024), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 26.753 vuelos (+2,8%); Málaga-Costa del Sol, con 12.726 (+5,5%); Gran Canaria, con 12.688 (-3,6%) y Palma de Mallorca, con 10.505 (-1.9%).

Acumulado a noviembre en aeropuertos españoles

De enero a noviembre de 2025, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299.141.995 pasajeros, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2.504.651 movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1.249.241 toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.