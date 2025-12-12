Málaga salda una deuda con Perfecto Artola: nace la banda que lleva su nombre

No hace falta ser melómano para reconocer la figura de Perfecto Artola Prats y su vital contribución al panorama musical y cultural de Málaga. Tampoco es necesario ser un gran cofrade para saber que se le puede considerar como el padre de la marcha procesional como género en la ciudad, con más de medio centenar de composiciones dedicadas a las cofradías malagueñas. A pesar de que nació en Benasal, en la provincia de Castellón, Artola llegó joven a Málaga en 1931 para convertirse en clarinetista de la Banda Municipal, en la que permaneció durante 48 años, 34 de ellos como director titular hasta su retiro en 1974. Artola falleció en 1992, y desde entonces quedaba una deuda pendiente con su figura, una deuda que ahora se salda con la creación de la Banda de Música Maestro Artola que lleva su nombre y que será presentada oficialmente este viernes en un concierto de Navidad que se celebrará en el salón de actos del colegio de Gamarra.

Esta iniciativa, que nació hace poco menos de ocho meses, tiene como impulsora a Paloma Artola, nieta del gran compositor, quien es además la presidenta de la Asociación 'La Artística', una entidad sociocultural de carácter didáctico y pedagógico cuyo objetivo es promover y divulgar las tradiciones y la cultura a través de la obra y la figura del Maestro Artola. Para cumplir con esta misión, la asociación tiene dos grandes herramientas: la nueva Banda de Música Maestro Artola y la Academia de Música Colegio Gamarra.

La nueva banda Maestro Artola cuenta con un centenar de integrantes. / Gregorio Marrero

La semilla de este proyecto comenzó a germinar hace aproximadamente un año, cuando Paloma Artola y Ernesto Aurignac coincidieron en la IV edición del Concurso Internacional de Marchas Procesionales Maestro Perfecto Artola, certamen que ganó este saxofonista malagueño. Aurignac, quien es el director artístico de la nueva banda y de todas las demás iniciativas musicales adscritas a la iniciativa, es, según Paloma Artola, el verdadero artífice de esta creación. "Él fue quien me confesó que tenía en mente la idea de crear algo relacionado con el nombre de mi abuelo", recuerda Paloma. Además, destaca la formación "muy de Artola" de Aurignac, pues su gran maestro fue José María Puyana, quien fuera director de la Banda de Miraflores y Gibraljaire, fundada por el propio Artola, y en la que Aurignac formó parte en su juventud.

Precedentes en otros colegios

Existen claros precedentes en la historia de la música malagueña que sirven de inspiración para la creación de la Banda de Música Maestro Artola. Uno de los más destacados es la Banda de Música del Ave María, en la que Perfecto Artola desempeñó un papel crucial como director. Esta banda no solo fue un referente musical, sino que también sirvió como escuela para numerosos instrumentistas y compositores de la ciudad. Entre ellos destacan nombres como Francisco Vallejo y Francisco Haro, impulsores en su momento de la Banda de la Esperanza; Manuel Aragú y José María Puyana, directores de la Banda de Miraflores; o Francisco Martínez Santiago, quien tuvo un papel relevante en las Bandas de las Flores y, posteriormente, en la de Zamarrilla.

Con esta tradición como referente, el proyecto de la Banda Maestro Artola comienza a tomar forma en un nuevo colegio: el de la Congregación de las Hijas de Jesús, en Gamarra. La presidenta de la asociación 'La Artística', resalta la importancia del apoyo decidido de Mariví Jiménez de los Galanes, directora del centro, quien ha brindado un respaldo fundamental al proyecto. Además, destaca la figura de Alejandro Mateo, flautista y profesor del colegio, quien fue el encargado de materializar la idea de que todo este proyecto socioeducativo se desarrolle en las instalaciones de Gamarra.

Perfecto Artola no solo fue un gran músico y compositor, sino también un pedagogo que dejó una huella indeleble en el panorama musical de Málaga. Su amor por la música y su dedicación a la Banda Municipal fueron clave para la consolidación de la formación musical en la ciudad. Gracias a su trabajo, consiguió que la parte administrativa de la banda se despegara del Ayuntamiento, y creó la primera Banda Escuela de Málaga. Este concepto innovador permitió que los músicos jóvenes, conocidos como los 'educandos', pudieran formarse y, al concluir su formación, pasar a formar parte de la banda principal, asegurando así la continuidad de la tradición musical.

Ensayos en el colegio de Gamarra de la nueva banda Maestro Artola. / Gregorio Marrero

Pionero de la música ligera

En paralelo a su labor pedagógica, Artola fue también pionero en la introducción de la música ligera en la Costa del Sol durante los años 50. En numerosas salas de baile, como las del Hotel Miramar o el Café Español, la Banda Artola fue la encargada de llevar al público malagueño piezas de géneros como jazz, swing o folk rock, consolidando a Artola como uno de los primeros en traer este tipo de música a la provincia.

Artola también destacó por su meticulosidad y exigencia en la metodología. Su fidelidad a la partitura, su carácter exigente y responsable, y su particular sonoridad fueron algunas de sus características más destacadas. Estas cualidades, que lo convirtieron en un referente de la música en Málaga, también se reflejan en el trabajo de Ernesto Aurignac, quien lidera el nuevo proyecto musical de la Banda Maestro Artola. Según Paloma Artola, su nieta y presidenta de la Asociación 'La Artística', estas características de Artola también se encuentran en Aurignac, lo que asegura la continuidad del legado en este proyecto.

El colegio de Gamarra, donde se presenta la nueva banda, tiene una conexión especial con la familia Artola. Paloma Artola y sus cuatro hermanos, además de sus sobrinos, estudiaron allí, lo que fortalece el vínculo emocional y familiar con el centro. Este lazo cercano con el colegio, sumado al espíritu pedagógico de Artola, convierte a este nuevo proyecto musical en una continuación natural de su legado.

Málaga tenía una deuda pendiente con Perfecto Artola, una deuda que, según su nieta, Paloma Artola, se salda con la creación del proyecto musical 'La Artística'. "Él lo hizo todo a nivel didáctico y pedagógico, como compositor, autor y alma mater de la música procesional", asegura Paloma, quien destaca la enorme cantidad de obras que dejó Artola: más de 500 composiciones, registradas en tres tomos en la Biblioteca Nacional de Valencia, que recogen toda su obra. A pesar de su trascendental legado, Paloma reconoce que "Málaga, ya sabemos, es un poco madrastra" en cuanto al reconocimiento que Artola merecía. Sin embargo, con la creación de este proyecto, se hace justicia a su figura y se asegura que su legado perdure.

Paloma Artola y Ernesto Aurignac son los principales responsables de este nuevo proyecto musical. / Gregorio Marrero

El proyecto 'La Artística', liderado por Paloma Artola y con Ernesto Aurignac como director artístico, no solo da forma a la Banda Maestro Artola, sino que también engloba diversas formaciones musicales que permiten un crecimiento integral de los jóvenes músicos. La Banda Maestro Artola es solo una de las piezas clave de este gran engranaje. Pero, además, el proyecto cuenta con formaciones dirigidas por músicos de la Banda Municipal y la Orquesta Filarmónica de Málaga, lo que asegura una calidad pedagógica y artística de primer nivel.

Cartel del primer curso de perfeccionamiento de tuba y bombardino impartido en Gamarra este verano. / La Artística

Un enfoque integral para el desarrollo musical

El proyecto está diseñado para cubrir todas las etapas del aprendizaje musical, desde los primeros pasos hasta la formación de músicos avanzados. Los más pequeños, de entre tres y siete años, tienen su primer contacto con la música a través del taller de Música y Movimiento, una forma divertida y educativa de iniciarse en el mundo sonoro. A medida que los niños crecen, pasan a la 'Bandita', formada por unos 25 componentes y pensada para aquellos de entre ocho y doce años. A los más avanzados, que ya dominan su instrumento, se les incorpora a la Banda Maestro Artola, pero el proyecto no termina allí.

La Asociación 'La Artística' ha creado una serie de agrupaciones y conjuntos musicales para fomentar tanto el crecimiento musical individual como el trabajo grupal. Entre estos grupos destacan la Escolanía de Gamarra, la Academia de Tubas y Bombardinos, la Charanga de Gamarra, y el Ensemble de Clarinetes, Percusiones o Saxofones. Además, la formación cuenta con la Academia de Trompas, la Bigband de Gamarra y la Gamarra Brass Band, todos ellos integrados en un mismo proyecto educativo que se retroalimenta y crece de forma colaborativa.

Concierto de presentación

Este viernes, el Concierto de Navidad será el marco perfecto para la presentación oficial de la Banda Maestro Artola, un evento muy esperado que marcará el inicio de su andadura musical. Los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de los primeros compases oficiales de esta nueva formación en un programa variado que combinará partituras clásicas con piezas netamente navideñas.

El repertorio incluirá obras de renombrados compositores como Pi Sheffer, Alfred Reed, Leroy Anderson y, por supuesto, del propio Perfecto Artola Prats, en un homenaje sonoro a la figura que da nombre a la banda. Será una velada para todos los amantes de la música, que podrán sumergirse en una experiencia sonora única, al tiempo que celebran el nacimiento de esta banda, que promete enriquecer aún más la escena musical de Málaga.

La banda se presenta de forma oficial este viernes con un concierto de Navidad. / Gregorio Marrero

A pesar del entusiasmo por el inicio de su andadura, la Banda Maestro Artola aún tiene mucho trabajo por delante. Aunque en el futuro no se descarta participar en las principales tradiciones de la ciudad, como la Semana Santa, Paloma Artola reconoce que "aún es pronto". La banda, que se encuentra en sus primeras etapas de formación, está trabajando para consolidar su estructura. "No estamos preparados", admite Paloma, quien señala que, incluso, ni siquiera tienen uniformes aún. Poco a poco, a través de las cuotas de los socios, la banda está terminando de pagar los instrumentos que componen su patrimonio musical.

A pesar de estas limitaciones, Paloma Artola subraya que no tienen prisa: "Nos hace falta financiación, pero no tenemos prisa". El objetivo principal de este proyecto no es solo acompañar a las imágenes en sus tronos durante las procesiones, sino también ofrecer una propuesta musical innovadora y diversa.

La banda se distingue por su interés en hacer música de vanguardia, especialmente música escrita para banda sinfónica, lo que abre espacio para que otros músicos encuentren su lugar en este proyecto. A pesar de su enfoque moderno, la banda no descarta integrar en su repertorio el costumbrismo y el folclore tradicionales, elementos profundamente arraigados en la cultura malagueña.

El futuro de la Banda Maestro Artola promete ser tan diverso como su ambición. Si bien la formación está en sus primeros pasos, su apuesta por una música más contemporánea y abierta a diversas influencias augura un impacto duradero en el panorama musical de la ciudad.