La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se opone al anteproyecto de muelle-paseo de Astilleros Nereo, adelantado por La Opinión, y mostrará su oposición este sábado 13 de diciembre, a las 11.30 horas, en la plaza Varadero, delante de la entrada de los astilleros de Pedregalejo.

La concentración vecinal, que ha sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno y cuenta con su aval, aboga por una plaza Varadero peatonal "y su conexión con el futuro parque de los Baños del Carmen, siendo necesario el retranqueo de Nereo, que ocupa suelo público", señala una nota de la asociación.

Según argumenta el colectivo vecinal, "cumple con la legislación de Costas que la superficie retranqueada se puede ubicar en un tramo del futuro parque, para albergar la Carpintería de Ribera, tras informe de la Demarcación de Costas de Málaga".

Con esta concentración la asociación de vecinos resalta en el comunicado que defiende "la playa de Levante" y su regeneración, y recuerda que la pérdida constante "de pie de playa hace necesaria dicha actuación, en la línea con el comienzo, en poco tiempo, de la regeneración de la playa de poniente de los Baños del Carmen".

Vista de Astilleros Nereo, con la playa de los Baños del Carmen detrás. / La Opinión

El muelle-paseo marítimo

El pasado 24 de noviembre, La Opinión se hizo eco del envío a Puertos del Estado de un anteproyecto de embarcadero de madera-paseo marítimo delante de Astilleros Nereo. El anteproyecto parte de dos profesores de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid. El presupuesto de la actuación, que costearía Nereo, serían 293.000 euros.

La propuesta consiste en un muelle de madera de eucalipto que tendría 10 puntos de atraque, con una plataforma de paseo de 50 metros de largo por 5 de ancho que permitiría conectar, sin necesidad de retranquear los astilleros, el paseo marítimo de Pedregalejo con la playa de los Baños del Carmen. El pequeño muelle o pantalán mediría otros 50 metros de largo por tres de ancho y se prolongaría mar adentro.

Otra vista del embarcadero transitable de Nereo proyectado por la Universidad Politécnica de Madrid. / La Opinión

La estructura, explicó entonces Alberto Camarero, uno de los dos profesores responsables del anteproyecto, estaría sujeta con pilotes de madera sumergidos. En este sentido, explicó que el anteproyecto, que cuenta con sendos estudios sobre las corrientes, los oleajes y el clima marítimo, no tendría incidencia en el entorno, donde se encuentra una zona protegida de arrecifes. "En principio no tendría afección porque estamos hablando de un pequeño pantalán de pilotaje, no es un dique", aclaró.

El muelle, indicó, permitiría tanto aprovechar el espacio para los barcos del astillero como para posibles "barcos-taxi" desde el Centro de Málaga.

Suspensión del BIC del Balneario del Carmen

Precisamente, y como también adelantó este diario, el pasado verano el TSJA suspendió la declaración de BIC de los Baños del Carmen, hasta que se ejecute la sentencia firme del propio TSJA de 2019, que daba la razón a Astilleros Nereo y que obligaba a la Junta de Andalucía a actualizar la protección de la carpintería de ribera de las playas de Pedregalejo. Este proceso ya lo puso en marcha la Delegación de Cultura este año.

Panorámica de los Baños del Carmen. / La Opinión

En su sentencia de 2019, el TSJA entendió que la administración autonómica había vulnerado de forma «clara» el principio de igualdad, dado que en 2003 protegió tanto la carpintería de ribera como los astilleros sevillanos de Coria del Río, mientras que en Málaga únicamente protegió la actividad y dejó desprotegidos los Astilleros Nereo.

Astilleros Nereo fundamentó este nuevo contencioso en que, en las instrucciones particulares de la declaración de BIC de los Baños del Carmen, la Junta de Andalucía pretendía justificar la propuesta urbanística del paseo marítimo, que afectaría a los astilleros, y con ello, cambiar la ribera del mar sin haber deslindado este tramo en cuestión.