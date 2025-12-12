Cuarto y último día de la huelga de médicos: más de 232.000 consultas suspendidas en Andalucía

La huelga nacional de médicos llega a su fin este viernes tras cuatro días consecutivos de paros y protestas contra el borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad. El seguimiento de la última jornada ha sido el más elevado en la provincia. Según los datos de la Junta de Andalucía, se sitúa en un 39,62%, mientras que el Sindicato Médico de Málaga (SMM) lo cifra en un 90%.

La huelga ha ido ganando apoyos cada día, con una participación del 32,33% el martes y llegando a casi el 40% este viernes. “Nunca he visto, en mis años de experiencia, a la colegiación médica tan unida”, ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, que ha estado presente en todas las protestas.

La primera gran manifestación tuvo lugar el martes en el Hospital Clínico, desde donde cientos de médicos de todas las generaciones marcharon hasta la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga al grito de ‘“No es vocación, es explotación”, “Mónica escucha, los médicos están en lucha” y “No a las guardias de 24 horas”.

El miércoles se llevó a cabo una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno en Málaga. El jueves más medio millar de profesionales se manifestaron en la entrada del Hospital Regional y organizaron una sentada en la avenida de Carlos Haya, paralizando el tráfico durante más de una hora. Este viernes había convocada otra concentración, pero fue suspendida por la previsión meteorológica con aviso de alerta amarilla.

Los médicos de Málaga se concentran frente al Hospital Regional en el Hospital Regional / L.O.

Gran seguimiento

“He visto un seguimiento de la huelga muy, muy, amplio, a pesar de las circunstancias de una huelga de cuatro días”, ha resaltado Navarro, que ha recordado que, para los médicos, “resulta incómodo hacer huelga”, pero “lo hemos tenido que hacer por la situación de oposición al borrador del Estatuto Marco”.

Además de la unión de los médicos, ha destacado que lo “más gratificante” ha sido comprobar que la ciudadanía ha comprendido los motivos que les han llevado a este paro nacional de cuatro días: “Estamos haciendo huelga, más que por nosotros, por defensa de la sanidad pública y en defensa de los pacientes, para que reciban la mejor calidad asistencial”.

Apoyo de la población

Antonio Martín, presidente del SMM, también ha agradecido a la población malagueña la comprensión y el respaldo mostrado durante estos días, a pesar de los daños colaterales ocasionados. “Nos han entendido”, comparte el representante sindical, que ha recordado que el Ministerio de Sanidad ha sido el culpable de haber tenido que llegar a esta situación.

Concentración contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión médica. / Gregorio Marrero

“Si llega a abrir antes la mesa de negociación más profunda, porque ahora está dispuesto a escucharnos, o, por lo menos, a tratarlo, no hubiésemos llegado a esta situación”, lamenta. El presidente del Sindicato Médico de Málaga ha querido también dar las gracias a los médicos internos residentes (MIR) por su “gran apoyo”.

Acercamiento de posturas

Ayer jueves el Comité de Huelga se reunió con el Ministerio de Sanidad y se comprometieron a seguir negociando de manera más específica los seis puntos clave del colectivo: un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, una clasificación profesional adecuada, la jornada laboral médica, la declaración de Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y la exclusividad. Para ello, han acordado que la próxima reunión será el 17 de diciembre.

“Espero que todo este esfuerzo y todo este sufrimiento, de todas las partes, sirva en positivo”, ha subrayado el presidente del SMM, que ha advertido de que, si no es así, “seguiremos en la lucha peleando hasta conseguirlo”.

Citas canceladas

El paro de los médicos ha tenido un gran impacto a nivel asistencial como reflejan los datos de la Consejería de Sanidad. La suma de los tres primeros días de huelga ha provocado la suspensión de 155.831 consultas, 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y 76.386 consultas externas en toda Andalucía.

“La irresponsabilidad de la ministra está provocando uno de los mayores conflictos históricos en la sanidad pública en España”, afirmó este viernes el Consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, tras facilitar las cifras de citas y operaciones canceladas.

El titular de Sanidad acusó a Mónica García de actuar con “frivolidad” y de estar interesada en que el paro continúe. “Insto a la ministra a resolver esta situación, que estamos pagando los andaluces como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez y de la actual ministra de Sanidad”, concluyó el consejero, que aseguró que la Junta de Andalucía respalda las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.