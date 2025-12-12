Detenidas 193 'mulas' bancarias de una red de blanqueo de capitales en Málaga

Casi 200 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en una operación contra las ‘mulas’ financieras de una banda criminal asentada en Málaga. Según informa el cuerpo policial, los 193 arrestados abrieron cuentas bancarias a su nombre y, a cambio de una comisión, las pusieron al servicio de una red que las utilizaba para blanquear las ganancias obtenidas con el narcotráfico, la comercialización de óxido nitroso y las estafas telemáticas.

La investigación policial, realizada por agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal -UDEFde la Comisaría Provincial de Málaga, se ha desarrollado durante dos años. En este tiempo los agentes han localizado 930 cuentas bancarias asociadas a los investigados y colocadas al servicio de la trama, según ha detallado este viernes la Policía en un comunicado.

Hace un año , en la operación 'HaloColbe-Naria' quedó desarticulada una red asentada en la provincia que "había creado un complejo entramado bancario con el propósito de introducir, en el sistema financiero legal, el dinero ilícito proveniente las estafas telemáticas, el tráfico de marihuana y la comercialización de óxido nitroso, también conocido como gas de la risa".

La dimensión del conglomerado financiero sacó a la luz la participación, en una primera fase, de más de medio centenar de 'mulas' bancarias y la apertura de 260 cuentas fraudulentas en entidades financieras y otras 210 en casas de apuestas 'on line', y la circulación de más de 2,5 millones de euros entre las citadas cuentas.

Un agente accede a parte de la marihuana intervenida en la operación “HaloColbe-Naria. / L.O.

La operación se saldó inicialmente con 43 detenidos, incluidos los cabecillas de la organización, la intervención de 112 kilos de marihuana y la interceptación de 4.792 botellas de óxido nitroso. La operación se saldaba, inicialmente, con 43 detenidos, incluidos los cabecillas de la organización; la intervención de 112 kilos de marihuana; y la interceptación de 4.792 botellas de óxido nitroso.

Lavado de dinero a través de apuestas online

La evolución de la investigación ha permitido continuar destapando un amplio elenco de 'mulas' bancarias hasta llegar a casi 200 las personas implicadas en este papel concreto dentro de la organización, y se ha constatado cómo el dinero ilícito procedente de las actividades delictivas era introducido en cuentas de estos colaboradores. En la práctica, los fondos se movían de una cuenta a otra de las 'mulas' en cortos periodos de tiempo, y se enviaban, además, a casas de apuestas 'on line' mediante operativas de blanqueo de capitales.

Así, el dinero se "jugaba" simulando apuestas legítimas a nombre de las 'mulas' y el saldo limpio (las ganancias) se retiraba a la cuenta de otra 'mula', lo que dificultaba la trazabilidad del dinero ya que se establecía una cadena de cuentas y personas interpuestas, mientras los precursores de la trama siempre permanecían en la sombra.

Sumando los resultados de esta otra fase, los investigadores estiman en más de nueve millones de euros el flujo de dinero que movía el entramado, con epicentro de sus operaciones en las plataformas de juego. Además, fueron otras siete personas como supuestos captadores, reclutando a personas en ambientes marginales para la apertura de cuentas a cambio de comisiones modestas.