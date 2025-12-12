Detenido en Mijas: le pillan con 50 gramos de meta y dice que son para rituales chamánicos

La Guardia Civil ha detenido en Mijas a un joven de 31 años por un delito contra la salud pública, tras darle el alto en un vehículo y localizar una mochila que contenía, entre otros, metanfetamina. La actuación tuvo lugar durante la realización de un punto de control en la AP-7, cuando los agentes detectaron un vehículo procediendo a darle el alto y a identificar a sus ocupantes.

En el vehículo fue localizada una mochila en cuyo interior había varios envases con diferentes sustancias en polvo, una báscula de precisión y 1.812 euros en efectivo. El propietario manifestó a los agentes que se dedicaba a realizar sanaciones a través de rituales «chamánicos» y que las sustancias intervenidas eran derivados de hongos y otras plantas. Analizados los envases, uno de ellos resulta ser 50 gramos de metanfetamina, siendo remitidas a sanidad para su análisis el resto de sustancias.