Tráfico de droga
Detenido en Mijas: le pillan con 50 gramos de meta y dice que son para rituales chamánicos
En el vehículo fue localizada una mochila en cuyo interior había varios envases con diferentes sustancias en polvo, una báscula de precisión y 1.812 euros en efectivo
La Guardia Civil ha detenido en Mijas a un joven de 31 años por un delito contra la salud pública, tras darle el alto en un vehículo y localizar una mochila que contenía, entre otros, metanfetamina. La actuación tuvo lugar durante la realización de un punto de control en la AP-7, cuando los agentes detectaron un vehículo procediendo a darle el alto y a identificar a sus ocupantes.
En el vehículo fue localizada una mochila en cuyo interior había varios envases con diferentes sustancias en polvo, una báscula de precisión y 1.812 euros en efectivo. El propietario manifestó a los agentes que se dedicaba a realizar sanaciones a través de rituales «chamánicos» y que las sustancias intervenidas eran derivados de hongos y otras plantas. Analizados los envases, uno de ellos resulta ser 50 gramos de metanfetamina, siendo remitidas a sanidad para su análisis el resto de sustancias.
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos
- Abre sus puertas en Málaga el parque urbano más grande de Andalucía: con zonas infantiles, senderos y un gran lago
- El restaurante navideño más bonito de Andalucía está en Málaga: con luces, chimeneas y un ambiente mágico
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- Un terremoto de magnitud 4.9 con epicentro en Fuengirola sacude Málaga
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales