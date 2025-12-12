¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

400.000 euros y otras cifras serán las que canten los niños de San Ildefonso en el Teatro Real, donde ya está todo listo para el Sorteo de la Lotería de Navidad. Con el sorteo a la vuelta de la esquina, vuelve la duda de cada año: ¿cuánto dinero se queda Hacienda si te toca el Gordo?

La respuesta es clara y se rige por la misma norma que el año pasado: los premios de hasta 40.000 euros están exentos y no tributan. A partir de esa cantidad, Hacienda aplica un 20% de impuestos sobre la parte del premio que exceda esos 40.000 euros.

Primer, segundo y tercer premio

Así, por cada décimo premiado del Gordo de Navidad con 400.000 euros, quedarán exentos de impuestos los primeros 40.000€. De los 360.000 euros restantes, hay que tributar a Hacienda el 20%. Por lo que 72.000 euros serán para la agencia tributaria y 328.000 para el afortunado ganador.

En el segundo premio dotado con 125.000 euros, se pagarán impuestos sobre 85.000 euros (una vez restados los 40.000 que están exentos). Por lo que Hacienda se quedará con 17.000 euros del total y el ganador recibirá 108.000 euros.

Ya se ven colas para comprar décimos en Lotería La Piedad / La Opinión

En el caso de los ganadores de los 50.000 euros del tercer premio, la fórmula es la misma. Si 40.000 euros están exentos, a Hacienda se le paga el 20% de 10.000, es decir, 2.000 euros. El afortunado se lleva por tanto 48.000 euros.

El resto de premios del sorteo no llevan retención por parte de Hacienda al ser menores de 40.000 euros, informan desde TaxDown, el portal de asesoramiento financiero.

¿ Y si comparto mi décimo con amigos o familiares?

Según establece la Agencia Tributaria, en el caso de premios compartidos en los que el premio se reparte entre todos los participantes, se deben distribuir los 40.000 € que están exentos entre todos los beneficiarios en proporción a su porcentaje de participación, y quien proceda al reparto del premio que figure como beneficiario único (o como gestor de cobro) por haberlo manifestado así en el momento del cobro del premio.

Varias personas hacen comas en establecimientos de Loterías para comprar décimos de cara a la Navidad. / Álex Zea

Deberá estar en condiciones de acreditar ante la Administración Tributaria que el premio ha sido repartido a los titulares de participaciones, siendo por tanto necesaria la identificación de cada ganador así como de su porcentaje de participación.

Si los ganadores no acuden a la entidad bancaria juntos a cobrar el décimo compartido o no se identifican como tales, la persona titular del décimo podría enfrentarse al pago del impuesto de donaciones si transfiere el premio a los otros participantes sin haber hecho el paso previo de identificarlos en el banco.