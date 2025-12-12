El evento ‘Futuribles’ analizará en Málaga la innovación tecnológica y el talento

‘Futuribles’, el evento que organizan La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica que analiza y pone el foco en el desarrollo y la evolución de la innovación tecnológica y el talento en nuestra ciudad, tendrá lugar el próximo martes 16 de diciembre a partir de las 16,00 horas en la sede de la Universidad Europea (Calle Eolo, 10) de la capital malagueña.

La jornada, que cuenta con el patrocinio de Fundación Unicaja, la Universidad Europea de Andalucía y Opplus será conducida por el redactor jefe de nuestro periódico, José María de Loma. Para poder asistir a la jornada pincha en este enlace .

El acto se iniciará con las bienvenidas a los asistentes por parte de José Ramón Mendaza, director de La Opinión y Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía. Tras ellos intervendrán Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y Javier de Pro, director general de Fundalogy y director de División Financiera de Fundación Unicaja.

La ponencia de fondo de la jornada correrá a cargo de Sofía Schneider, vice president Database Platform & Site de Oracle .

Tras la intervención de la representante de Oracle tendrá lugar una mesa redonda titulada ‘Innovación, talento y alianzas: forjando un futuro digital con impacto social’ en la que intervendrán Javier de Pro, director general de Fundalogy y director de División Financiera de Fundación Unicaja; Gema Rosales, manager de Formación y Desarrollo de Opplus; Ignacio de la Vega, decano de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea de Andalucía y Jesús Amores, Head of Vodafone Innovation Hub.

Alicia Izquierdo, concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga clausurará el acto.