Google lo confirma: esto es lo más buscado en Málaga en 2025

Como cada diciembre, Google publica su recopilación de las tendencias que han marcado el año. En 2025, los malagueños han buscado principalmente eventos, noticias de actualidad, y también han mostrado interés por temas gastronómicos.

¿Qué ha sido lo más buscado este año en Málaga?

Los eventos más buscados en Málaga

Uno de los eventos más destacados de 2025 en Málaga fue, sin duda, la Comic-Con Málaga, que se celebró del 25 al 28 de septiembre. Esta convención, que forma parte del fenómeno global Comic-Con, situó a la ciudad en el centro de la cultura geek y pop.

Las búsquedas fueron tan variadas como el evento mismo, con términos como "Comic-Con Málaga", "Comic-Con San Diego" y "Comic-Con Málaga 2025" dominando las listas de búsquedas.

Varias personas disfrutan de la Cómic Con de Málaga / Álex Zea

Pero no solo la Comic-Con acaparó la atención de los malagueños. Otro gran tema de actualidad que lideró las búsquedas fue el apagón en España que tuvo lugar en abril. Este evento, que dejó a gran parte del país sin electricidad durante varias horas, generó una gran cantidad de consultas en Google.

El clima y las alertas meteorológicas

El clima también fue un tema central en las búsquedas de Málaga este año. Tras las inundaciones en Valencia a principios de 2025, las consultas sobre el clima aumentaron notablemente.

Los malagueños buscaron sobre todo la alerta por precipitaciones activada por la AEMET a lo largo del año, así como información sobre el terremoto del 6 de diciembre, que también generó un gran interés.

Gastronomía y nuevas aperturas

Además de eventos y noticias, los malagueños también se interesaron por la gastronomía. En 2025, uno de los lugares más buscados fue Moe Sushi, el nuevo buffet japonés que abrió en la ciudad en marzo, que rápidamente se ganó la atención de los amantes de la cocina asiática.

Además, otro de los términos de búsqueda destacados fue Smash Hiro, la cadena de hamburguesas lanzada por el influencer Esttik, que también ha conquistado a muchos en Málaga.

Tradición y eventos clásicos

No todo ha sido novedad este año. Los eventos tradicionales de la ciudad siguen siendo de gran interés. La Feria de Málaga, que se celebra cada verano, continúa siendo uno de los términos más buscados, al igual que los itinerarios de Semana Santa, con consultas sobre Semana Santa 2025 y Semana Santa 2026.

Salva Reina en la gala de los Goya 2025. / La Opinión

Un actor malagueño: el top 5 de búsquedas nacionales

Málaga también se cuela en las búsquedas nacionales. En el apartado de "quién es", el top cinco es para un actor malagueño. Se trata del malagueño Salva Reina, que este año ganó su primer Goya al Mejor Actor de Reparto por su papel en "El 47’’.