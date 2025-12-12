Hallazgo arqueológico en las obras del metro de Málaga: encuentran una necrópolis romana en la calle Hilera

Las obras del metro de Málaga han revelado la existencia de una necrópolis romana durante las obras de prolongación del Metro de Málaga en la calle Hilera, lo que obligará a frenar la obra en ese tramo, para permitir la extensión de las excavaciones arqueológicas para intervenir en todas las tumbas localizadas.

Este hallazgo supone un importante descubrimiento en tanto que permite dibujar mejor cómo era la Málaga romana, descubriendo restos en una zona donde los hallazgos de esa época eran escasos. No obstante, supone paralizar por tiempo indefinido la obra de construcción de un tramo del metro al Hospital Civil, ya que la Consejería de Cultura ha ordenado una excavación arqueológica en extensión y la intervención en la totalidad de las tumbas localizadas.

Se paralizan las obras de un tramo del metro

Aunque las excavaciones se han realizado fundamentalmente en verano, la Consejería de Cultura ha emitido una resolución para ampliar la investigación, aplicando nuevas técnicas de excavación relacionadas con la perspectiva antropología y la obtención de información adicional, dado la importancia del hallazgo. Esta mayor labor metodológica deberá concretarse con la excavación de cada complejo funerario y espacio individual con metodología interdisciplinar, desde la arqueología a la antropología física. También se usará maquinaria específica en la apertura de la sedimentación.

Vista de las tumbas romanas localizadas en la calle Hilera, mientras se construye el metro de Málaga. / Araceli Pardal Redondo

¿Qué se va a hacer con las tumbas?

Además, se priorizará la excavación, protección y puesta en valor de aquellas tumbas y restos anatómicos que presente mejor estado, y se diferencien por su monumentalidad y que se trasladarán al futuro espacio museístico de las obras del metro en la Estación Guadalmedina.

La materialización de estas medidas correctoras, que se focalizan entre los puntos kilómetros 0+110 y 0+500 del tramo Guadalmedina-Hilera, condicionarán el programa de trabajo en la ejecución del metro. La siguiente fase correspondía a la extensión de la losa de cubierta o techo del túnel en este tramo, que ahora tendrá que esperar a la implementación de las medidas contempladas en la resolución.

Reescribir la historia de Málaga

Los restos han sido encontrados en un tramo de casi 400 metros lineales de la calle Hilera, poniendo al descubierto una necrópolis romana del Alto y Bajo Imperio, usada entre los siglos II y IV. Las labores de excavación arqueológica, efectuadas desde el pasado mayo han permitido identificar una necrópolis romana que se extiende entre los sectores de la avenida de Andalucía y calle Hilera, de lo que no se tenía constancia documental ni referencias históricas.

La posible existencia de una ocupación de la época romana sólo se tenía identificada en la zona del Perchel Norte. De hecho, según la investigación realizada hasta la fecha y la bibliografía consultada, el sector comprendido por las calles Calvo, Hilera y Avenida de Andalucía fue ganado al mar a partir de la época musulmana, lo que explicaba la ausencia de restos funerarios romanos en la zona.

Este hallazgo supone reescribir la historia de la ciudad en la época romana, abriendo una nueva vía de investigación arqueológica, ya que podría ilustrar la posible existencia de un área suburbana desde la época imperial, conectada con la ciudad de Málaga con una vía sepulcral o vía de salida.

Detalle de una de las tumbas romanas encontradas en la extensión del metro de Málaga al Hospital Civil. / Araceli Pardal Redondo

¿Cómo son estas tumbas romanas?

Durante los trabajos de excavación arqueológica en extensión, desarrollados entre mayo, agosto y los últimos meses del año, se han hallado 274 enterramientos en los que el tipo de ritual responde a la inhumación, y donde se puede resaltar la presencia de ajuares escasos. Para ello se ha desarrollado una secuencia estratigráfica hasta llegar a un estrato inferior del terreno donde se insertan las tumbas.

Un alto porcentaje de los cuerpos están enterrados en fosas con tegulas horizontales (tejas planas colocadas sobre el cuerpo como cubierta funeraria). Por tipología de enterramientos, se han hallado tumbas de bastidor tapadas con tegulas; mensas con fosa y delimitación realizadas con mortero; tumbas de fosas simples, tumbas con osario, enterramientos perinatales en ánfora completa o seleccionadas, o bien en fosas delimitadas con ladrillos, entre otras tipologías. También se han hallado recintos funerarios, algunos construidos con mampostería y cimentación de cantos rodados, con diferentes estados de conservación.