Hospitalizada una mujer en Málaga tras ser rescatada en el incendio de su vivienda

Una mujer ha sido hospitalizada tras ser rescatada in extremis por los bomberos en el incendio que se ha registrado en su vivienda del barrio de Parque Victoria Eugenia, en el distrito de Bailén-Miraflores. El suceso, que ha provocado un gran dispositivo en calle Nuestra Señora de los Clarines, ha tenido lugar sobre las 8.50 horas, cuando los bomberos del Parque Central de Martiricos han sido movilizados con dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.

Al llegar a la vivienda afectada, al parecer situada en un segundo piso, los bomberos localizaron en la habitación donde se habían originado las llamas a una persona con movilidad reducida en el suelo en parada cardiorrespiratoria. Fuentes municipales han explicado que le han colocado una mascarilla de oxígeno y la han evacuado del inmueble para practicarle junto a los sanitarios del 061 las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Lugar de los hechos. / L.O.

Tras reanimar a la mujer, esta ha sido trasladada a un centro hospitalario para ser atendida por una fuerte intoxicación por inhalación de humo. Varias personas más del mismo edificio han sido atendidas en el lugar por intoxicación de humo.

La Policía Nacional ya investiga sobre el terreno las circunstancias del incendio, que tras arrancar en la habitación en la que estaba la mujer rescatada se extendió por el resto de la vivienda.