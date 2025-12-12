El IPC se contiene en Málaga en la antesala de la Navidad pero el precio de la cesta de la compra repunta

Los precios no han experimentado subidas mensuales en Málaga a lo largo de noviembre, en lo que constituye la antesala de la Navidad. El Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró el pasado mes un 0,0% de incremento en la provincia, lo que ha permitido rebajar en cuatro décimas la tasa interanual de subida, que ahora se sitúa en el 3,2%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el apartado de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas), uno de los indicadores más sensibles para los hogares, los precios sí han subido un 0,5% en el último mes y colocan el aumento interanual en el 2,9%.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre, mientras que la tasa interanual se moderó una décima, hasta el 3%, por el abaratamiento de la electricidad. La inflación de la cesta de la compra subió el pasado mes un 0,3% por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, y se situó en el 2,8% interanual.

El INE ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre de 2024.

La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.

¿Dónde suben más los precios en Málaga?

Citando algunos de los capítulos más significativos del consumo 'Vestido y calzado han aumentado sus precios un 0,9% en noviembre (por el inicio de la temporada de invierno) y un 1,8% a nivel interanual. 'Bebidas alcohólicas y tabaco' reducen un 0,2% en el mes pero suben un 5% en el año. 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles' bajan un 0,4% a nivel mensual y mantienen un 5,8% de incremento interanual. Y el grupo de 'Restaurantes y hoteles' presenta una bajada de precios del 0,8% en noviembre y un 3,9% de incremento respecto a hace un año.

Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2 %, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.

Varias personas de compras en Málaga por el Black Friday, que da arranque a la campaña de Navidad. / Álex Zea

Los huevos se disparan un 30%

En España, los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30 %, seguidos de la carne de vacuno (18 %), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17 %), del chocolate (14,5 %) y del cacao y chocolate en polvo (12,4 %).

También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.

Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE. También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.

Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).

En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3 %; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.

Los precios suben un 0,2% en noviembre

En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6%.

Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.

Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7 %) y Comunidad Valenciana (3,4 %), y las más bajas, en Canarias (2,3 %) y La Rioja (2,4 %).

En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2 %, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.