Índice de Precios al Consumo
El IPC se contiene en Málaga en la antesala de la Navidad pero el precio de la cesta de la compra repunta
La inflación general se congela en noviembre y deja la tasa anual en el 3,2%, mientras que la alimentación sube un 0,5% sus precios mensuales y escala al 2,9% de incremento anual
Los precios no han experimentado subidas mensuales en Málaga a lo largo de noviembre, en lo que constituye la antesala de la Navidad. El Índice de Precios al Consumo (IPC) mostró el pasado mes un 0,0% de incremento en la provincia, lo que ha permitido rebajar en cuatro décimas la tasa interanual de subida, que ahora se sitúa en el 3,2%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el apartado de la cesta de la compra (alimentos y bebidas no alcohólicas), uno de los indicadores más sensibles para los hogares, los precios sí han subido un 0,5% en el último mes y colocan el aumento interanual en el 2,9%.
A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,2% en noviembre, mientras que la tasa interanual se moderó una décima, hasta el 3%, por el abaratamiento de la electricidad. La inflación de la cesta de la compra subió el pasado mes un 0,3% por el encarecimiento de aceites y grasas, leche, queso y huevos, y se situó en el 2,8% interanual.
El INE ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, con la inflación subyacente (sin energía y alimentos frescos) en el 2,6%, una décima más que en el mes anterior y su tasa más elevada desde diciembre de 2024.
La moderación del IPC se debe, principalmente, al grupo de la vivienda, cuya tasa anual disminuyó 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024.
¿Dónde suben más los precios en Málaga?
Citando algunos de los capítulos más significativos del consumo 'Vestido y calzado han aumentado sus precios un 0,9% en noviembre (por el inicio de la temporada de invierno) y un 1,8% a nivel interanual. 'Bebidas alcohólicas y tabaco' reducen un 0,2% en el mes pero suben un 5% en el año. 'Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles' bajan un 0,4% a nivel mensual y mantienen un 5,8% de incremento interanual. Y el grupo de 'Restaurantes y hoteles' presenta una bajada de precios del 0,8% en noviembre y un 3,9% de incremento respecto a hace un año.
Entre los grupos con influencia positiva destacó el del ocio y cultura, cuya tasa anual se situó en el 1,2 %, más de un punto por encima de la del mes anterior, por la menor bajada de los precios de los paquetes turísticos respecto a noviembre del año pasado.
Los huevos se disparan un 30%
En España, los huevos son el elemento de la cesta de la compra que más subió en noviembre en tasa interanual, un 30 %, seguidos de la carne de vacuno (18 %), del café (17,3%), otros aceites comestibles (17 %), del chocolate (14,5 %) y del cacao y chocolate en polvo (12,4 %).
También destacan las subidas de los despojos comestibles, un 8,3%; del pescado fresco o refrigerado, un 7,8%; de las frutas frescas, un 7,1%; de los frutos secos, un 6,8%; y de la carne de ovino y caprino, un 6,5%.
Por contra, el aceite de oliva fue el producto que más redujo su precio, un 38,1% en el último año, aunque desde enero de 2021 acumula un aumento del 57,7% y en tasa mensual ha subido por segundo mes consecutivo, un 2,6%, detalla el INE. También bajaron en tasa interanual el azúcar, un 7,5%; las patatas, un 3%; y la pizza y la quiche, un 1,7%.
Dejando a un lado el ámbito alimentario, lo que más se encareció respecto a un año antes fue la recogida de basura (30,3%), la joyería y bisutería (29,6%), el transporte combinado de pasajeros (26,7%) y la electricidad (11,9%).
En el extremo contrario, las mayores bajadas en noviembre las registraron los equipos audiovisuales, un 6,2%; los vuelos internacionales, un 5,3 %; las cocinas, un 4,3%; y los juegos y aficiones, un 4%.
Los precios suben un 0,2% en noviembre
En comparación mensual, los precios de consumo en noviembre subieron un 0,2% respecto a octubre. Lo que más subió fueron los huevos (6,8%) y el transporte de pasajeros por mar (5,5%) y lo que más bajó, los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, un 10,6%.
Los grupos con mayor repercusión mensual positiva fueron el del vestido y calzado, por el inicio de la temporada de invierno; el del transporte, debido al encarecimiento de los carburantes y lubricantes para vehículos personales; y el de alimentos y bebidas no alcohólicas, por la subida de la leche, queso y huevos, y de la carne.
Por su parte, entre los grupos con repercusión mensual negativa destacó el de hoteles, cafés y restaurantes, como consecuencia del descenso de los precios de los servicios de alojamiento.
El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en noviembre: las más elevadas en Madrid (3,7 %) y Comunidad Valenciana (3,4 %), y las más bajas, en Canarias (2,3 %) y La Rioja (2,4 %).
En noviembre, la tasa de variación anual del IPCA se situó en el 3,2 %, la misma que la registrada en el mes anterior, y no hubo variación mensual.
