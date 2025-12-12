Joaquín Morales dimite como presidente provincial de la AECC en Málaga: “Estoy orgulloso de lo que hemos construido”

Joaquín Morales Rubio ha anunciado este viernes su decisión de presentar su dimisión como presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, una decisión que ha calificado como “firme, profundamente meditada y adoptada desde la responsabilidad y el máximo respeto hacia la institución y hacia las personas a las que sirve”.

Así lo ha dado a conocer en una nota de prensa, en la que ha destacado que “el mayor logro de este periodo” ha sido el haber podido consolidar un “equipo humano excepcional, formado por voluntarios y profesionales de un talento y una vocación extraordinarios, que hoy sitúan a Málaga como un referente nacional dentro de la AECC”.

En los últimos años, bajo su presidencia, la Junta Provincial de Málaga ha experimentado un crecimiento notable en servicios, impacto social, visibilidad, captación de recursos y apoyo a la investigación oncológica.

Decisión irrevocable

Morales ha manifestado que, aunque su decisión es “irrevocable”, permanecerá en el cargo el tiempo que sea necesario para facilitar el relevo y asegurar que la provincia de Málaga siga avanzando en sus proyectos, especialmente aquellos vinculados a la atención integral a pacientes y a la investigación oncológica.

Su prioridad, según ha expresado en su comunicado interno, es que su renuncia no afecte a la estructura provincial ni al funcionamiento de las Juntas Locales, y que no genere incertidumbre entre los pacientes y familias atendidos por la asociación,

Por este motivo, ha solicitado al Consejo Nacional de la AECC que considere la posibilidad de mantener la actual composición del Consejo Provincial y designar una presidencia de continuidad, de forma que la transición pueda desarrollarse de manera “estable, ordenada y sin impacto negativo en la Misión de la entidad”.

“Mi compromiso con la lucha contra el cáncer y mi cariño hacia esta institución permanecen intactos. Estoy orgulloso de lo que hemos construido y profundamente agradecido a quienes me han acompañado en este camino”, ha señalado.

Joaquín Morales en uno de lo actos organizados por la AECC en Málaga / A.T.

"Momento adecuado"

“En estos años al frente de la Junta Provincial de Málaga he tenido el honor de impulsar proyectos, consolidar un equipo extraordinario y contribuir a objetivos que, cuando comenzamos, parecían verdaderos retos. Hoy la provincia cuenta con una estructura sólida, estable y se ha convertido en un referente a nivel nacional”, ha señalado Morales, que ha resaltado que han alcanzado “niveles históricos” en apoyo a pacientes, visibilidad pública, captación de recursos, alianzas estratégicas y ayudas a la investigación oncológica.

“Con la satisfacción del deber cumplido y tras una profunda reflexión personal, considero que este es el momento adecuado para un relevo. Las organizaciones crecen cuando se renuevan y cuando quienes las lideran saben dar un paso al lado en el instante oportuno. Creo sinceramente que la Junta Provincial se encuentra en una posición inmejorable para iniciar una nueva etapa, con un equipo profesional y voluntario altamente capacitado y totalmente alineado con la misión de la AECC”, ha asegurado Morales.

Motivos

El empresario ha insistido en que su decisión responde únicamente a la convicción de que ha “culminado un ciclo”. “He aportado todo lo que podía aportar desde la presidencia y ahora es justo, responsable y saludable abrir la puerta a nuevas energías y nuevas miradas que sigan fortaleciendo el trabajo realizado”, ha subrayado,

“Lo hago desde el máximo respeto, orgullo y gratitud hacia esta institución, y con el firme deseo de que la transición sea ejemplar y beneficiosa para la provincia de Málaga”, ha concluido Morales, que ha recalcado su deseo de que “todo este trabajo continúe sin la menor alteración y con la misma fuerza que hasta ahora”.

Desde la AECC en Málaga agradecen su labor durante estos casi cinco años y recuerdan que esta decisión no afecta al funcionamiento de la asociación, que continuará ofreciendo sus servicios con normalidad.

La sede provincial atiende cada año a miles de pacientes y familias, sostiene programas de apoyo psicológico, social y económico, impulsa iniciativas de prevención y financia proyectos de investigación de alto impacto.