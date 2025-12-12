La Junta destina 30,5 millones a la transformación digital de las aulas de Málaga

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado la inyección económica que el Gobierno de Juanma Moreno ha realizado en los centros educativos de toda la comunidad andaluza con incentivos para la transformación digital de las aulas; una cuantía que en la provincia malagueña supera los 30,5 millones de euros.

Así lo señaló Navarro, que visitó el jueves el IES Jorge Guillén en Torrox, acompañada por el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones; y por el alcalde, Óscar Medina.

Enfatizó el esfuerzo de la Junta para dotar a los centros del mejor equipamiento tecnológico «que ofrezca las mejores condiciones a nuestros alumnos y los prepare para los retos del futuro». Este proceso, dijo, ya se ha iniciado con la distribución e instalación de 10.485 Aulas Digitales Interactivas en 662 centros educativos de la provincia.

A nivel regional la dotación supera los 174 millones de euros, financiados con fondos Next Generation.

Aprendizaje personalizado

Dotar a las aulas de nuevos equipamientos digitales «supone crear un aprendizaje personalizado y preparar a nuestros jóvenes para los retos de futuro en una sociedad que cada vez es más digital». Esta actuación se une a la distribución de dispositivos portátiles que ya se ha llevado a cabo con anterioridad.

En esta ocasión, cada Aula Digital Interactiva cuenta con un panel digital interactivo de gran formato (más de 74 pulgadas) con ordenador integrado y micrófono inalámbrico; pero además, estos espacios podrán complementarse con otros equipamientos tecnológicos para fomentar la producción audiovisual, las materias STEAM (con robótica, impresión 3D o gafas de realidad virtual); así como taller de radio para la creación de contenidos sonoros.

Plan ‘Mejora tu Centro’

Asimismo, Navarro recordó los 54 millones que la Consejería ha ingresado en forma de transferencia directa a los centros educativos andaluces dentro del Plan ‘Mejora tu Centro’, para que estos lo destinen de forma autónoma a mejorar las condiciones climáticas de sus aulas.

«Todas estas mejoras impactan, sin lugar a dudas, en que Andalucía cuente hoy con unos resultados académicos mucho mejores que los que teníamos hace siete años», manifestó Navarro, que hizo referencia a los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación en el que «por primera vez, Andalucía supera la media nacional en la titulación de alumnos de Secundaria y Bachillerato. Esto es un hito histórico del que nos podemos sentir muy orgullosos».