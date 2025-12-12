Málaga, que reúne el 44% de la inversión extranjera directa en Andalucía, acoge el consejo nacional de internacionalización

Málaga ha acogido este viernes la reunión del Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) con la que se cierra el semestre de presidencia por parte de la Junta de Andalucía en este organismo. Durante este periodo se ha aprobado la Orden de Incentivos al Comercio Exterior y la Internacionalización de las Empresas en Andalucía la Internacionalización de las Empresas en Andalucía, dotada con 11,5 millones de euros hasta finales de 2026.

Según datos de la agencia Andalucía Trade, Málaga se ha convertido en el principal ejemplo del modelo innovador andaluz, liderando la atracción de inversión extranjera de la región, con 370 millones de euros, más del 44% de la inversión extranjera directa (IED) recibida por la región en 2024 y concentrando la mayor presencia de empresas de capital foráneo.

Andalucía captó a lo largo de 2024 más de 837 millones de euros en concepto de inversión extranjera, cifra que supera en un 20% la media anual de la última década (2015-2024, 696 millones anuales), y que se sitúa muy por encima de la media de los últimos 24 años (547 millones anuales).

La jornada de trabajo del CII, celebrada en el Palacio de Ferias de Málaga, ha sido inaugurada por el director general de Trade, Antonio Castro, y por la consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell.

El CII es un foro clave para alinear la acción exterior de las administraciones nacional y autonómicas, y reforzar la competitividad internacional de la economía española, en un momento marcado por la tensión geoeconómica, el aumento de barreras comerciales y la creciente competencia por la inversión global.

Impulso a las exportaciones de Andalucía y Málaga

Castro ha destacado que Málaga y Andalucía son "ejemplo de impulso" del comercio exterior y la atracción de inversiones en el país.

Este impulso responde a la imagen de marca que traslada Andalucía basada, en estabilidad institucional, seguridad jurídica y cooperación público-privada, con herramientas como Andalucía TRADE, que unifica por primera vez la atención al exportador y al inversor”.

"Gracias a este modelo, Andalucía ha logrado cifras récord tanto en comercio exterior como en inversión. En 2024 crecimos en exportaciones un 4,2%, hasta más de 40.000 millones de euros, cuatro puntos más que la media nacional, y en 2025 mantenemos un superávit de nuestra balanza comercial. Unos resultados a los que Málaga contribuyó notablemente, con récord exportador en 2024 y en los nueve primeros meses de 2025, en los que crece un 3,4%", ha apuntado Castro.

Grúas de contenedores del Puerto de Málaga. / Álex Zea

Auge de atracción de inversiones extranjeras

Respecto a la atracción de inversión extranjera, el director general de Andalucía Trade ha recordado que la comunidad cerró el pasado año su mejor sexenio desde que se dispone de datos, con más de 5.000 millones de euros desde 2019 y con un crecimiento del 42% en inversión sobre 2023. "Estos resultados confirman que la marca Andalucía genera confianza y contribuye notablemente al crecimiento de España", ha señalado.

Por su parte, la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, ha agradecido la colaboración de las comunidades autónomas en este ejercicio de coordinación frente a la "nueva realidad arancelaria" y ha puesto en valor las iniciativas puestas en marcha por ICEX en estos meses, como la ampliación del Plan ICEX500+, un programa de acompañamiento personalizado para las empresas exportadoras más afectadas por los aranceles en EEUU y que ahora alcanza a más de 1.500 compañías.

También ha destacado el refuerzo de la presencia exterior en mercados estratégicos como EEUU y Canadá, y la puesta en marcha de nuevos instrumentos de apoyo a pymes y startups para impulsar su crecimiento internacional.

Valor de la Marca España

El asunto que ha centrado la agenda de la plenaria del CII ha sido el valor de intangibles como la marca y el impacto de la imagen de España en el comercio exterior. Carbonell, junto al director general de Turespaña, Miguel Sanz, y al director general de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, han compartido en una mesa redonda, su visión sobre cómo la excelencia de los sectores e industrias que sustentan la competitividad de España (con especial atención al turismo y la agroalimentación) puede contribuir a proyectar una imagen positiva de España, favoreciendo la internacionalización de las empresas españolas y la atracción de inversión extranjera.

En esta línea, el consultor internacional Raúl Peralba, presidente de Positioning Systems, ha ofrecido una ponencia centrada en el valor estratégico de la marca país y las claves para un posicionamiento diferencial en un escenario global cada vez más competitivo. Otro de los valores clave de la economía española es su ecosistema tecnológico, con polos de referencia como Málaga y su Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Comités de Promoción e Inversión

Tras la sesión inaugural, han tenido lugar las reuniones internas del Comité de Promoción Exterior (CPE) y del Comité de Atracción de Inversiones (CAI), espacios de trabajo para abordar temas estratégicos, compartir casos de éxito y establecer líneas de trabajo conjunto.

Durante la reunión del CPE, se han presentado los progresos de los grupos de trabajo en exportadores regulares, liderado por ACCIÓ, y del gestión del dato, desarrollado por Proexca, así como una actualización en materia de seguridad económica y nuevas oportunidades de financiación bilateral y multilateral para la internacionalización.

El CAI, por su parte, ha definido en su reunión las estrategias que consolidarán a España como uno de los destinos más atractivos para la inversión internacional. En un contexto geopolítico desafiante, el objetivo es claro: impulsar la imagen de España como un país seguro, competitivo y lleno de oportunidades para inversores globales.

Durante el encuentro, las agencias autonómicas que integran el CAI han compartido los resultados más destacados en captación de inversiones durante 2025 y han analizado los principales retos que afronta el sector. Además, se han debatido acciones prioritarias para incrementar la implantación de proyectos en España y se han presentado propuestas colaborativas para 2026.

ICEX, por su parte, ha avanzado la estrategia Invest in Spain 2026, diseñada para atraer proyectos de alto valor añadido y reforzar la posición de España en el mapa global de inversiones. La agenda de actividades también incluyó una visita a los centros logísticos de Mayoral del complejo de Intelhorce, desde donde el grupo textil malagueño gestiona más de 50 millones de prendas al año que llegan a más de 100 países. Los representantes del consejo pudieron conocer de primera mano cómo la compañía malagueña es referente andaluz en internacionalización, así como en el desarrollo de tecnología para la centralización, gestión y envío de prendas.

CII, marco de diálogo y colaboración

El Consejo Interterritorial de Internacionalización (CII) constituye un marco único para el diálogo y la colaboración entre comunidades autónomas, administración central y sector privado, representado por la CEOE y la Cámara de Comercio de España. Sus reuniones permiten identificar áreas de cooperación, compartir buenas prácticas y reforzar la competitividad exterior de las empresas españolas, así como su capacidad para atraer inversiones extranjeras de calidad.

Andalucía ha ejercido la presidencia del Consejo durante el segundo semestre de 2025, contribuyendo a avanzar en los proyectos estratégicos y a consolidar una visión compartida de la internacionalización como motor de crecimiento. El primer semestre de 2026 será presidido por la Comunidad Valenciana.