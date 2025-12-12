El SAS vacunará este sábado sin cita contra la gripe: estos son los lugares y horarios en Málaga

Los casos de gripe continúan aumentando y para facilitar la vacunación a la población la Junta de Andalucía ha organizado una jornada extraordinaria de vacunación sin cita para este sábado 13 de diciembre.

Se habilitarán un total de 41 puntos en toda la comunidad, que se ubicarán en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia. En el caso de Málaga, se abrirán siete espacios de vacunación repartidos por toda la provincia para que todo aquel que quiera protegerse de la gripe pueda hacerlo sin necesidad de acudir al centro de salud.

Esta medida, como recordó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz: “se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo una estupenda acogida”.

Asimismo, desde la Junta de Andalucía explicaron que el despliegue territorial de estos 41 puntos han sido ubicados en localizaciones estratégicas de “alto tránsito”. De manera que, los andaluces que este sábado aprovechen para realizar las compras navideñas, podrán recibir en ese mismo lugar la vacuna contra la gripe.

Horarios

El operativo, según los datos facilitados por la Consejería, estará conformado por 41 equipos de enfermería, con 150 enfermeras en total. El horario de la jornada será de 11.30 a 19.30 horas.

Los puntos de vacunación que se habilitarán en la provincia de Málaga este sábado 13 de diciembre son los siguientes:

Málaga

La Cofradía del Santo Sepulcro

Fuengirola

El Centro Comercial Miramar

Marbella

El Centro Comercial La Cañada

Vélez-Málaga

El Centro Comercial El Ingenio

Antequera

El Centro Comercial La Verónica

Ronda

Círculo de artistas (comúnmente conocido como ‘El Casino’)

Coín

Oficinas del Antiguo Ayuntamiento

El consejero de Sanidad recordó que en Andalucía “nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe”.

Cobertura de vacunación

En este sentido, subrayó que Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal.

De las dosis administradas, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse en su centro escolar.

Respecto a otros virus respiratorios, el consejero detalló también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la COVID-19 y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid.

No bajar la guardia

Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.

Para Sanz, estos datos invitan a “ser optimistas”, aunque aclaró que “en ningún caso nos deben llevar a bajar la guardia frente a posibles contagios”.