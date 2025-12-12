Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conmemoración

Número extraordinario de la revista 'Cuadernos del Rebalaje', por el 125 aniversario del naufragio buque escuela 'Gneisenau'

La presentación tendrá lugar en el Real Club Mediterráneo, el martes 16 de diciembre, aniversario del hundimiento, junto al Muelle de Levante del Puerto de Málaga

Tragedia de la 'Gneisenau'.

Tragedia de la 'Gneisenau'. / La Opinión

La Opinión

'Cuadernos del Rebalaje' ha preparado un número extraordinario, con motivo del 125 aniversario del hundimiento del buque escuela alemán 'Gneisenau'.

La prestigiosa revista de asuntos relacionados con Málaga y el mar, de la Asociación de Amigos de la Barca de Jábega (ABJ), quiere así conmemorar el naufragio más famoso en la Historia de Málaga.

Invitación al acto de Cuadernos del Rebalaje y la 'Gneisenau'.

Invitación al acto de Cuadernos del Rebalaje y la 'Gneisenau'. / La Opinión

La presentación tendrá lugar en el salón de actos Real Club Mediterráneo el martes 16 de diciembre a las 19.30 horas, el día en el que se conmemoran los 125 años del hundimiento de esta embarcación con más de 400 tripulantes junto a la cara exterior del Muelle de Levante, en la mañana del 16 de diciembre de 1900. Murieron 41 marineros alemanes.

Noticias relacionadas y más

Intervendrán el autor del estudio, el experto José García Echegoyen, así como el presidente de la ABJ, el historiador de la fotografía Javier Ramírez y la directora de Cuadernos del Rebalaje, Luisa Balbín.

El pueblo más navideño de Málaga que parece una postal: con adornos por todas sus calles hechos por sus vecinos

El Gobierno permite a los ayuntamientos invertir el superávit de 2024, pero Málaga advierte: “No hay tiempo”

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Número extraordinario de la revista 'Cuadernos del Rebalaje', por el 125 aniversario del naufragio buque escuela 'Gneisenau'

La Asociación de Vecinos de Pedregalejo se concentrará este sábado contra el muelle-paseo de Astilleros Nereo

El SAS vacunará este sábado sin cita contra la gripe: estos son los lugares y horarios en Málaga

El IPC se contiene en Málaga en la antesala de la Navidad pero el precio de la cesta de la compra repunta

Málaga, que reúne el 44% de la inversión extranjera directa en Andalucía, acoge el consejo nacional de internacionalización
