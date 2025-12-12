Número extraordinario de la revista 'Cuadernos del Rebalaje', por el 125 aniversario del naufragio buque escuela 'Gneisenau'

'Cuadernos del Rebalaje' ha preparado un número extraordinario, con motivo del 125 aniversario del hundimiento del buque escuela alemán 'Gneisenau'.

La prestigiosa revista de asuntos relacionados con Málaga y el mar, de la Asociación de Amigos de la Barca de Jábega (ABJ), quiere así conmemorar el naufragio más famoso en la Historia de Málaga.

Invitación al acto de Cuadernos del Rebalaje y la 'Gneisenau'. / La Opinión

La presentación tendrá lugar en el salón de actos Real Club Mediterráneo el martes 16 de diciembre a las 19.30 horas, el día en el que se conmemoran los 125 años del hundimiento de esta embarcación con más de 400 tripulantes junto a la cara exterior del Muelle de Levante, en la mañana del 16 de diciembre de 1900. Murieron 41 marineros alemanes.

Intervendrán el autor del estudio, el experto José García Echegoyen, así como el presidente de la ABJ, el historiador de la fotografía Javier Ramírez y la directora de Cuadernos del Rebalaje, Luisa Balbín.