Conmemoración
Número extraordinario de la revista 'Cuadernos del Rebalaje', por el 125 aniversario del naufragio buque escuela 'Gneisenau'
La presentación tendrá lugar en el Real Club Mediterráneo, el martes 16 de diciembre, aniversario del hundimiento, junto al Muelle de Levante del Puerto de Málaga
La Opinión
'Cuadernos del Rebalaje' ha preparado un número extraordinario, con motivo del 125 aniversario del hundimiento del buque escuela alemán 'Gneisenau'.
La prestigiosa revista de asuntos relacionados con Málaga y el mar, de la Asociación de Amigos de la Barca de Jábega (ABJ), quiere así conmemorar el naufragio más famoso en la Historia de Málaga.
La presentación tendrá lugar en el salón de actos Real Club Mediterráneo el martes 16 de diciembre a las 19.30 horas, el día en el que se conmemoran los 125 años del hundimiento de esta embarcación con más de 400 tripulantes junto a la cara exterior del Muelle de Levante, en la mañana del 16 de diciembre de 1900. Murieron 41 marineros alemanes.
Intervendrán el autor del estudio, el experto José García Echegoyen, así como el presidente de la ABJ, el historiador de la fotografía Javier Ramírez y la directora de Cuadernos del Rebalaje, Luisa Balbín.
