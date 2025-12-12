Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una pareja es sorprendida en Ronda con 400 dosis de rebujado en la calle

El varón dejó disimuladamente un paquete junto a la rueda de un vehículo, que resultó contener cuatro centenares de dosis de rebujado, una mezcla de cocaína y heroína

La Policía Nacional ha detenido en Ronda a un hombre y una mujer de 50 y 54 años por su presunta responsabilidad en un delito de tráfico de drogas.

Una maniobra esquiva de la pareja en la vía pública no pasó desapercibida para una patrulla de agentes, que se percató de que el varón dejó disimuladamente un paquete junto a la rueda de un vehículo, que resultó contener cuatro centenares de dosis de rebujado, una mezcla de cocaína y heroína, informó ayer la Comisaría Provincial.

