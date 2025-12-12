El parque de Málaga que fue propiedad de una de las familias más importantes de la historia: tiene la vegetación más rara

La ciudad de Málaga cuenta con uno de los parques botánicos más hermosos y completos de toda la provincia, que fue propiedad de una de las familias más influentes del siglo XIX y que se sitúa a escasos metros de otra de las mayores joyas naturales de la capital, el Jardín Botánico-Histórico la Concepción.

Este enclave que cuenta con un centenar de especies de las más raras y únicas del territorio son los jardines de la Finca San José, un enclave construido en 1825 por Manuel Agustín Heredia e Isabel Livermore y Salas, que conformaron una de las familias más influyentes del siglo XIX y una de las mayores fortunas de la época.

El motivo de que estos jardines de Málaga tengan las especies más raras

Así, la familia Heredia se propuso convertir este enclave en su residencia campestre a la que acudir en sus días de descanso y disfrute. Para ello, decidieron crear unos jardines de estilo romántico y paisajista en el que se reuniera una amplia variedad de especies, sobre todo de origen tropical y subtropical.

Esto se consiguió debido a que los Heredia contaban con cerca de una veintena de barcos con los que mantenían comercio constante con puertos del Caribe, Filipinas, China, el Pacífico y América del Norte y del Sur, lo que facilitó que reunieran una amplia variedad de especies nunca antes vistas en la provincia.

Un jardín romántico y paisajista del siglo XIX

Durante años, la Finca San José estuvo unida a la Concepción, lo que ha hecho que ambos, junto con los jardines de El Parque de Málaga, cuenten con una amplia riqueza botánica muy similar.

Finca San José, los jardines de Málaga que fueron propiedad de una de las familias más importantes de la historia / Arteduca Málaga

Sin embargo, en el caso del jardín paisajístico de la Finca San José, su estructura es más geométrica al estar organizada alrededor de un eje trazado desde la Casa Palacio Neoclásica, que protagoniza el recinto. Así sus plantas discurren hacia una fuente circular rodeada de forma simétrica por grandes árboles y palmeras, y completadas con fuentes, glorietas y escalinatas.

Especies destacadas: árboles, palmeras y plantas ornamentales

Pero, a pesar de que su magnitud y variedad es menor que el Jardín Botánico de La Concepción, la Finca San José cuenta con una amplia variedad de plantas, con especies de gran tamaño y plantas ornamentales únicas y raras.

Entre sus más reconocidos tesoros se encuentra la grevillea robusta, la de mayor tamaño de la provincia, la araucaria columnaris, un conjunto de ficus nítica, variedad de especies de palmáceas, la beaucarnea recurvata, la encephalartos villosus y diversas aracáceas, entre otros.

Uno de los parques más destacados de Málaga

Finalmente, en 1923, la Finca San José dejó de pertenecer a la familia Heredia para convertirse en un lugar de descanso para personas con discapacidad intelectual dirigida por los Hermanos de San Juan de Dios.

A día de hoy, estos jardines históricos se han convertido en el principal atractivo de la ciudad, de uso público, mientras que su Casa Palacio alberga diversidad de eventos privados.