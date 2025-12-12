El PP de Málaga promete intensificar el ritmo de trabajo en 2026 para exigir el tercer carril y la bonificación de la AP-7

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este viernes "la buena gestión y la política útil" que practica la formación para "seguir garantizando y peleando con uñas y dientes" la calidad de vida de los malagueños y la ha contrapuesto con "el 'reality show' del PSOE". "Todos los partidos políticos no somos iguales", ha apostillado.

Así lo ha expuesto junto al vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, durante la Junta Directiva Provincial, donde ha instado a los dirigentes y representantes de la formación a que "no se dejen arrasar por esa intención manifiesta del PSOE de querer tapar sus vergüenzas intentando meter a todos los políticos en el mismo saco".

La presidenta provincial ha reprochado a los socialistas que "hayan impuesto la corrupción, la prostitución, las mordidas y el acoso sexual como un 'modus operandi' generalizado y arraigado a las costuras del PSOE", por lo que se ha cuestionado "qué nos queda por ver del Partido Sanchista Socialista de España".

En este marco, ha destacado la trayectoria del PP, "un partido que ha construido la democracia, que ha servido a todos los españoles y al que no le hace falta resucitar a los muertos para defender nuestra Constitución y la democracia" y ha subrayado que también es "el partido de la gestión y que defiende la justicia y el trabajo de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En esta línea, Navarro ha abundado en que "el PP también es el partido que cuida a quienes crean riqueza; a nuestras empresas, autónomos y pymes, bajando impuestos y avanzando en esa simplificación administrativa" y ha incidido en la apuesta de la formación "en la protección de todas las familias".

Inmigración y feminismo

Asimismo, ha asegurado que el PP "cree en el papel que juega la inmigración en el futuro en una sociedad cada vez más envejecida y con sectores productivos potentes pero desprovistos de mano de obra, pero ha señalado que "ésta debe ser ordenada y planificada, no controlada por los partidos que gobiernan para engordar los censos, ganar primarias y luego las elecciones en las urnas".

"Somos el partido que respeta a los mayores, que les escucha y tiene en cuenta su criterio pero, sobre todo, somos un partido donde el feminismo no se promulga, se practica todos los días", ha explicado Navarro, quien ha apuntado que en el PP "a las mujeres se las respeta y se les da el sitio que se han ganado con su trabajo diario, ya sean alcaldesas, diputadas o senadoras, por lo que que nadie puede venir a darnos lecciones porque no todos somos iguales".

Movilidad

La presidenta provincial ha subrayado entonces que "el PP cumple allí donde gobierna" y ha valorado el compromiso de los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía en materia de movilidad, poniendo como ejemplo el carril Bus-VAO "que ya permite llegar a Málaga desde el Guadalhorce a través de la A-357 con mucha mayor facilidad y fluidez gracias a la voluntad política del Gobierno andaluz de Juanma Moreno".

Al respecto, Navarro ha puesto de relieve que "no todo es cuestión de millones ni de obras complejas y que, con poco dinero y obras sencillas, estamos ofreciendo una solución de impacto a los ciudadanos, que es lo que pedimos al Gobierno de España con el demandado tercer carril de la zona Este o con la bonificación del peaje de la Costa del Sol, el más caro de España", ha recordado.

En este sentido, ha explicado que los problemas de movilidad en la provincia han centrado la acción política de la formación en los últimos meses, "razón que nos empuja a seguir manteniendo la presión sobre estas cuestiones tanto por el vacío inversor del Gobierno, por el incumplimiento del compromiso adquirido por los responsables del Gobierno y porque vemos cómo a Málaga se le cierra el grifo mientras se agasaja a otros territorios con inversiones, proyectos y medidas que solucionan problemas como el del trafico", ha explicado.

Así, ha anunciado que la formación intensificará el ritmo de trabajo en 2026, cuando seguirá recogiendo firmas para exigir el tercer carril de la zona Este y la bonificación de la AP-7 al nivel de otras autopistas.

La dirigente 'popular' ha abundado entonces en que "nos gusta la gente, trabajar con los colectivos; somos verdaderos activistas de la participación ciudadana y así se refleja en estas campañas", marco en el que también ha adelantado que "seguiremos avanzando en todas esas cuestiones fiscales que son claves para mejorar, por ejemplo, el acceso a la vivienda".

Nuevos cargos en el partido

En el marco de la Junta Directiva Provincial celebrada este viernes, el PP de Málaga ha decidido nombrar una gestora en el municipio de Mijas, que estará presidida por el presidente del Comité Consultivo de Derechos y Garantías de la formación, Félix Romero.

Además, José María Ayala asumirá la coordinación de la Oficina Permanente de Formación, mientras que Manuel López Mestanza estará al frente de la Secretaría del Área de Cultura.

Asimismo, Navarro ha trasladado la alegría de la formación por el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, incidiendo en que "el PP no se equivoca de bando".

Por su parte, Bendodo ha apuntado que "el modelo de Juanma Moreno en Andalucía es el que intenta trasladar el PP en Madrid al conjunto de los españoles", señalando que "la urgencia del cambio de entonces en Andalucía es la urgencia del cambio de España"..