El pueblo más navideño de Málaga que parece una postal: con adornos por todas sus calles hechos por sus vecinos

Existe un pueblo en Málaga que, cada año, se convierte en una postal navideña repleta de cascanueces, luces, casas de jengibre y todo tipo de decorados realizados por sus propios vecinos para convertir cada uno de sus rincones en un paraje lleno de magia y belleza.

Este entorno que sus propios visitantes definen como un lugar de cuento es Jubrique, una localidad situada en la Serranía de Ronda que destaca por su privilegiada ubicación, en pleno Valle del Genal, sus características calles empedradas y casas blancas y, en Navidad, por el decorado que sume a toda la localidad en el ambiente más navideño.

Jubrique, el pueblo navideño de Málaga que parece de cuento

Así, desde hace años, los propios vecinos del municipio, en colaboración con el Ayuntamiento, realizan sus propios adornos a través de distintos talleres en los que aprenden a realizar decorados con material reciclado para decorar calles, plazas y fachadas durante las fiestas.

Una iniciativa que comenzó como una forma de embellecer el pueblo y divertir a sus vecinos, pero que se ha acabado convirtiendo en uno de sus mayores patrimonios y atractivos para la llegada de turistas desde todos los rincones del país.

Qué ver en la ruta: cascanueces gigantes y laberinto de bolas de Navidad

Así, cada año, centenares de visitantes acuden a este rincón de la Serranía de Ronda para descubrir las enormes y originales figuras, luces y adornos.

Para poder disfrutar de todos ellos y no perderse ningún detalle, el propio Consistorio ha creado un mapa que recorre las principales vías del pueblo para pasar por sus principales hitos, como sus gigantescos cascanueces o su laberinto de bolas de Navidad.

Casitas de chocolate y galletas de jengibre en este poblado navideño

A estos se suman su cielo de paraguas, sus enormes tazas de Navidad colocadas sobre paredes blancas, las casitas de chocolate, la casa de gnomos o el poblado de galletas de jengibre, entre otros muchos.

Un pueblo que se transforma gracias a la creatividad y dedicación de sus propios vecinos, que hacen que el municipio brille lleno de ilusión y espíritu navideño.

Conciertos y cuentacuentos para celebrar la Navidad en Jubrique

Y para completar la hermosa postal que conforman estos decorados, Jubrique también ha preparado una amplia programación de actividades para estas fechas, que arrancan el 20 de diciembre con el concierto de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música, que se celebrará a las 20.00 horas en la Iglesia San Francisco de Asís.

Jubrique, el pueblo de Málaga que cada año se transforma en una postal navideña / Ayuntamiento de Jubrique

El 22 de diciembre, por su parte, se llevará a cabo un cuentacuentos navideño a las 11.00 horas en la Biblioteca Municipal, mientras que el 23 de diciembre se producirá la visita de Papá Noel y una merienda de tortas de chocolate a las 16.00 horas en la Plaza Andalucía. Además, entre el 22 y el 31 de diciembre, estará disponible la Escuela de Navidad.

La mayor tradición de la Navidad en Jubrique: la Fiesta del Aguardiente

Pero si uno de los eventos destaca sobre los demás es la famosa Fiesta del Aguardiente, que se llevará a cabo el 27 de diciembre y que revivirá la historia del municipio con mercados artesanos, música y concursos.

Por su parte, el 31 de diciembre se celebrará la Nochevieja con actuaciones de DJ Mr. Gody y DJ Miguel Carrasco a las 1.00 horas en la Plaza Andalucía.

Talleres y cabalgata en Jubrique por Navidad

El 2 de enero continuarán las actividades con un taller infantil para crear la carta a los Reyes Magos, que se llevará a cabo a las 11.00 horas en la Biblioteca Municipal.

A esto le seguirá el 4 de enero una merienda de mayores con Roscón de Reyes a las 16.00 horas en la Plaza Andalucía, para finalizar el 5 de enero con la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos.

El cortejo saldrá a las 17.00 horas de la Era la Llaná y servirá de colofón final para una Navidad repleta de ocio, tradición y orgullo en el corazón del Valle del Genal.