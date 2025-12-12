La tasa de basura y el fiscal general

Advierto que no voy a analizar en estas líneas desde el punto de vista legal ni la cuestión de la entrada en vigor de la tasa de basura en Málaga ni la sentencia dictada contra el ya dimitido fiscal general del Estado, pues ni este es el foro adecuado ni la extensión deseable de esta reflexión lo permite.

Sin embargo, he encontrado cierto paralelismo entre estos dos temas, cuya relevancia pública ha coincidido en el tiempo. Puede plantearse legítimamente, respecto de la tasa de basura, cómo se pretende implementar o si se da una doble tributación teniendo en cuenta que, en teoría, esto ya estaba incluido en el IBI. Y, respecto del fiscal general, puede plantearse si hay prueba suficiente para entenderlo autor de la filtración o si puede considerarse que hay delito cuando la información revelada ya era pública y publicada.

Ahora bien, lo que ciudadanamente sí que entiendo exigible es que estas opiniones se hagan después de leer tanto la ordenanza como la sentencia.

Y es que, en cuanto un tema tiene connotaciones políticas, hemos abdicado nuestra libertad de análisis en favor de repetir el ideario de nuestro color político que oímos en nuestra radio o canal de televisión de confianza.

En consecuencia, por la osadía de la ignorancia, nos lanzamos a discutir sobre cuestiones respecto de las que no hemos leído nada ni, en realidad, tenemos un criterio propio, convirtiéndonos en portavoces de la opinión de otros y defendiendo, quizás, los intereses de esos otros.

Tienes derecho a opinar, pero no estás obligado a hacerlo si no tienes un criterio formado al respecto. A veces vale más callar y parecer tonto, que hablar y confirmarlo.