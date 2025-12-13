Epidemia
Andalucía alerta del aumento de infecciones respiratorias y anima a vacunarse ante el nivel epidémico
El consejero de Sanidad de la Junta, Antonio Sanz, alerta del aumento de infecciones respiratorias en la región
EP
El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha alertado sobre el aumento de las infecciones respiratorias en la región, señalando que Andalucía "ha alcanzado el nivel epidémico del síndrome gripal, con 33,5 casos por cada 100.000 habitantes". Ante esta situación, ha instado a la población a vacunarse para protegerse frente a la enfermedad.
El consejero ha animado a los ciudadanos que conforman los grupos diana (niños entre 6 y 59 meses, mayores de 60, personas con patologías crónicas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios) y sus convivientes a aprovechar la jornada extraordinaria de vacunación sin cita organizada para este sábado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, para protegerse frente a los virus respiratorios vinculados a las bajas temperaturas.
Puntos de vacunación
Sanz ha detallado que se han montado 42 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en las ocho provincias en horario de 11,30 a 19,30 horas. El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla.
El titular de Sanidad ha abundado en que "nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe". De hecho, "Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses desde que comenzó la campaña de vacunación, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña anterior".
Hasta este viernes se han vacunado en Andalucía 1.768.919 personas frente a la gripe y 738.703 frente a la covid. Por provincias, 142.625 se han vacunado en Almería frente a la gripe y 52.214 frente a la covid; 221.315 y 89.189 en Cádiz, respectivamente; 190.562 y 74.787 en Córdoba; 218.290 y 90.176 en Granada; 98.709 y 40.943 en Huelva; 167.169 y 60.638 en Jaén; 313.195 y 130.994 en Málaga y 417.054 personas se han vacunado frente a la gripe y 199.756 frente a la covid en Sevilla.
