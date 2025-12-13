Cae un grupo que robaba furgonetas comerciales en Andalucía

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos comerciales durante la noche y al que se le atribuyen casi una treintena de acciones delictivas en varias provincias andaluzas, así como en Badajoz. La investigación se inició a raíz del aumento de denuncias por robos en furgonetas desde el pasado verano en varios municipios de la Serranía de Ronda y de Grazalema (Cádiz), lo que provocó una alarma social entre los vecinos de estas localidades de población reducida y escasa delincuencia.

Durante la investigación los agentes comprobaron la alta actividad y movilidad criminal que mantenían ya que, en apenas dos meses pudieron cometer, al menos, 26 robos en poblaciones de las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Badajoz. El objetivo eran vehículos comerciales que se encontraban aparcados durante la noche en lugares aislados de municipios poco poblados. Principalmente, sustraían maquinaria y herramientas que se encontraban en el interior de estos vehículos, que luego vendían en mercadillos ambulantes ubicados en la provincia de Sevilla.