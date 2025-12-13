Guardia Civil
Cae un grupo que robaba furgonetas comerciales en Andalucía
A los cuatro detenidos se les atribuyen casi una treintena de acciones delictivas en varias provincias
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en el interior de vehículos comerciales durante la noche y al que se le atribuyen casi una treintena de acciones delictivas en varias provincias andaluzas, así como en Badajoz. La investigación se inició a raíz del aumento de denuncias por robos en furgonetas desde el pasado verano en varios municipios de la Serranía de Ronda y de Grazalema (Cádiz), lo que provocó una alarma social entre los vecinos de estas localidades de población reducida y escasa delincuencia.
Durante la investigación los agentes comprobaron la alta actividad y movilidad criminal que mantenían ya que, en apenas dos meses pudieron cometer, al menos, 26 robos en poblaciones de las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén y Badajoz. El objetivo eran vehículos comerciales que se encontraban aparcados durante la noche en lugares aislados de municipios poco poblados. Principalmente, sustraían maquinaria y herramientas que se encontraban en el interior de estos vehículos, que luego vendían en mercadillos ambulantes ubicados en la provincia de Sevilla.
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos