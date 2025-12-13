Exposición en el Museo de Málaga: un genio llamado Fernando Guerrero Strachan

Como los grandes túmulos y arcos de la Málaga del Barroco, Fernando Guerrero Strachan levantó en Sevilla una obra efímera que duró, en términos arquitectónicos, un suspiro: el Pabellón de Málaga en la Exposición Iberoamericana del 29.

Estaba inspirado en nuestro Palacio del Obispo, en concreto en la fachada que da a su patio más hermoso y recóndito. En la memoria del pabellón, el arquitecto malagueño defendía reivindicar el arte local frente al ideal que era «la copia del extranjero». Creía Guerrero Strachan haber puesto «un grano de arena» a favor de este propósito.

La exposición de Guerrero Strachan se mimetiza con la arquitectura del Museo de Málaga. / A.V.

El ‘palacio perdido’ de Guerrero Strachan y todo lo que le convirtió en el arquitecto más célebre -y celebrado- en la Historia de Málaga; en el Aníbal González malagueño, pueden disfrutarse ahora en la exposición ‘Más que un grano de arena. Málaga y el arquitecto Guerrero Strachan 1880-1930’, organizado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, con la colaboración del Museo de Málaga, que es donde puede verse la muestra hasta el 1 de marzo de 2026.

La exposición sobre Guerrero Strachan también permite admirar un Sorolla pintado en Málaga y las circunstancias en las que se pintaron. / A.V.

El autor de estas líneas pudo visitarla con uno de sus cuatro comisarios, el arquitecto malagueño Luis Ruiz Padrón.

Se trata de una muestra que cuenta con la ayuda de la familia del arquitecto y que no ha dejado ningún recodo de su vida y obra sin explorar, en un recorrido que va de la mano de la propia evolución de su ciudad, esa que ayudó a realzar desde casi todos los ámbitos de la arquitectura, empezando por las modestas viviendas obreras; pues, como recuerda el comisario, por ejemplo ya se ha confirmado su ‘filiación’ en la trinitaria Colonia de San Eugenio.

Las Casas de Félix Sáenz, una de las obras más famosas de Fernando Guerrero Strachan. / A.V.

Lo cierto es que el Colegio de Arquitectos se ha volcado con una exposición de matrícula de honor, en la que no falta un detalle: planos, fotografías, prensa de la época, cuadros, mapas de proyectos urbanísticos; pero también objetos familiares y hasta la posibilidad de poder admirar sus esbozos.

Incluso, es posible contemplar su lugar de trabajo: su tablero de dibujo con el tecnígrafo, del que salieron maravillas, que podemos estudiar con todo detalle, como la iglesia del Sagrado Corazón y su juego de luces; las esplendorosas Casas de Félix Sáenz, el Miramar, la centenaria sede del Colegio de Arquitectos -motivo de esta exposición y de tantos actos- casas de socorro....

¿Cómo habría evolucionado su estilo de haber vivido 90 años? Sólo vivió 49 años pero le bastaron para ser inolvidable. No se la pierdan.