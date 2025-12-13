El Mesón de Andrés: disfrutar de la comida

El pasado 18 de noviembre cumplió 15 años. La calle San Pancracio de Fuengirola ha sido testigo de la llegada y la consolidación de El Mesón de Andrés, la aventura empresarial de restauración de Andrés Palacios, un hostelero de los que ya no quedan muchos, con más de tres décadas de experiencia y buen hacer a sus espaldas.

Una de las mejores decisiones de la vida de Andrés fue liarse la manta a la cabeza y dar el paso para establecerse por su cuenta: "llevaba más de 15 años trabajando en un restaurante y me fui haciendo la idea por aquel entonces de iniciar mi propio camino y mostrar la idea de restaurante y la cocina que llevaba dentro", destaca Andrés Palacios acerca de sus inicios con negocio propio.

El Mesón de Andrés es uno de los templos de la carne a la brasa en Málaga / La Opinión

Si vas a Fuengirola y preguntas por un restaurante donde comer o cenar, una parte importante de los preguntados te van a decir El Mesón de Andrés. Allí se cocina bien, con producto local, y donde la gastronomía es honesta y tradicional a un precio medio-alto (entre 60 y 70 euros por persona) . “Yo he tenido siempre en la cabeza la gastronomía de toda la vida, los fogones más tradicionales -señala Andrés Palacios- Nuestra filosofía es que cuando tú vengas te encuentres como en casa, así de sencillo y así de difícil a la vez. A veces se nos olvida, pero de lo que se trata cuando uno va a comer fuera es de disfrutar”, indica.

Productos de aquí

Su carta está llena de referencias de carnes, pescados y mariscos de calidad, con buena variedad. También presumen de jamón, “nos lo piden mucho no, muchísimo”, señala Palacios. Trabajan con productos de Málaga y provincia “y lo que no encontramos aquí, que es muy poco, lo buscamos en otras zonas y lo traemos. Más o menos en una proporción de 90-10”, señala.

Disfrutar de la comida es mucho más fácil en el Mesón de Andrés / La Opinión

A Andrés le cuesta elegir los que serían los platos “estrella” del restaurante: “Carpaccio de tomate con vinagreta de piñones, burratina y anchoas, alcachofas con suqué de carabineros, almejas y gambas; en carnes predomina el wagyu nacional, la ternera gallega y las carnes maduradas a la brasa con un catálogo enorme de diferentes cortes, razas y maduraciones.Dentro del plato del día se pide mucho las lentejas con carabinero y en los postres, todos ellos caseros, muchos clientes apuestan por la milhoja de crema bañada con chocolate blanco y petazeta de chocolate”, aunque insiste en que el calado y la profundidad de la carta del Mesón de Andrés es uno de sus puntos más fuertes precisamente por la variedad y la alta calidad de los platos.

Setas de temporada en su jugo con huevo, jamón y trufa / La Opinión

En los platos principales, son muy recomendables sus carnes a la parrilla, con un catálogo de diferentes cortes, razas y maduraciones, que elaboran con evidente dominio de las brasas, y sirven con exquisitas patatas fritas y pimientos de Padrón. Es aquí donde se aprecia que Andrés ha fusionado la cocina clásica con la cocina que se hace ahora, la de hoy, acercándola al cliente como prioridad.

Una gran bodega

Y si importante es disfrutar de una buena comida elaborada con los mejores productos, El Mesón de Andrés pone también el acento en su bodega. Con más de 300 referencias de todas las mejores Denominaciones de Origen y también con una amplia representación de los vinos de Málaga, el restaurante fuengiroleño puede presumir de tener una de las mejores cartas de vinos de toda nuestra provincia.

Y de postre, Milhoja de crema bañada con chocolate blanco y petazeta de chocolate / La Opinión

Otro de los encantos de este restaurante es el magnífico servicio, atento y encantador, con el propio Andrés a la cabeza y su quincena de profesionales repartidos entre la cocina y el trabajo en sala. "Trabajamos para darle lo mejor a nuestros clientes, a los de siempre, y a los futuros les diría que vengan al Mesón y nos conozcan. Yo siempre digo que lo mejor es restauración es ir probando cosas", concluye Andrés Palacios.

