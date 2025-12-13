Una pequeña Laponia en esta diminuta calle de Marbella: es parada obligatoria cada Navidad

Una de las postales más navideñas de Andalucía no se encuentra en sus grandes ciudades o sus plazas más concurridas, sino en una diminuta calle de Marbella repleta de iluminación, adornos y decorados creados por sus propios vecinos que hacen que sus visitantes la comparen con Laponia o Alsacia.

Esta vía peatonal que se ha convertido en parada obligatoria durante la Navidad es la calle Córdoba de Marbella, un entorno lleno de luces, árboles, manualidades y trineos situada entre la Huerta de Los Cristales y Peñuelas, junto al ya demolido Estadio Municipal Lorenzo Cuevas.

La calle Córdoba, una parada imprescindible en Navidad en Marbella

De ese modo, se cuentan por centenares los visitantes que cada año se trasladan a Marbella para disfrutar en primera persona de este rincón rebosante de belleza a través de los trabajos artesanales realizados por los vecinos de la decena de viviendas que componen la calle.

Así, pasear por su reducido espacio se convierte en un viaje navideño por una postal de cuento en la que no faltan las luces, árboles de Navidad, animales hinchables, Papá Noeles, buzones, belenes e, incluso, el propio trineo de Santa Claus.

De iniciativa vecinal en plena pandemia a atracción turística navideña

Todo ello ha sido realizado por los propios vecinos, que han dedicado largas semanas en colocar cada una de sus creaciones para embellecer su calle y convertirla en un paraje de fantasía.

Porque la esencia que ha hecho de la calle Córdoba de Marbella una de las más hermosas de Málaga parte de sus propios vecinos que, apesadumbrados por la crisis sanitaria de 2019, decidieron llenar de luz y alegría su zona para celebrar la Navidad.

La calle más navideña de Málaga que nadie quiere perderse

Poco a poco, cada vecino fue colaborando en la medida en la que le fue posible, con sus propios decorados, artesanías o adquisiciones, hasta haberse convertido, hoy en día, en toda una atracción turística de la provincia de Málaga.

Así, lo que nació con la intención de iluminar un momento de pesadumbre y nostalgia, ha acabado llenando de ilusión, esperanza y magia este rincón malagueño que toda la ciudadanía quiere visitar en Navidad.