El PSOE critica "campas ilegales de coches" en Guadalmar y exige una "acción coordinada" entre Policía y Vía Pública

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Salvador Trujillo, ha criticado "la proliferación de campas ilegales de coches" en el distrito de Churriana y su entorno, después de que este puente festivo haya aparecido una nueva instalación irregular en Guadalmar, cerca de Arraijanal y del hotel, donde alrededor de 300 vehículos han sido estacionados en suelo público por parte de rent a car ilegales, que cobran a los usuarios seis euros diarios haciéndoles creer que dejan su coche en un espacio seguro.

"Es una campa de coches, el mal endémico de Churriana. De nuevo, otra instalación ilegal, esta vez en Guadalmar. Estos aparcamientos clandestinos cobran seis euros al día por cientos de vehículos durante los cinco días de puente en suelo público, mientras los propietarios creen que están en unas instalaciones reguladas. Hemos denunciado al Ayuntamiento que ponga fin de una vez por todas a estas campas, pero no hacen nada. Otra vez igual", ha criticado Trujillo.

Campa temporal

El edil socialista ha explicado que el procedimiento actual está permitiendo que estas empresas "se salgan con la suya. La Policía Local levanta acta, la envía a Vía Pública, que tarda tres meses en contestar. Durante ese tiempo, les ponen una sanción que ya se cubre con lo que ganan cobrando el aparcamiento. Y cuando finalmente se va a intervenir, ya no hay actividad, porque levantan la campa de manera temporal. Así es imposible acabar con este negocio ilegal".

Por ello, Trujillo ha reclamado "estrechar la colaboración entre la Policía Local y el área de Vía Pública para que haya acciones inmediatas, sin esperar meses a que llegue una respuesta administrativa". Y ha recordado que estas instalaciones irregulares "no están valladas ni cuentan con ningún tipo de seguridad, solo son descampados improvisados donde los vehículos quedan expuestos a daños y robos".