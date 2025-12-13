La ‘radical’ Constitución

La soberanía nacional reside en el pueblo español. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad se subordina al interés general. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Los poderes públicos establecerán las condiciones y normas necesarias para hacer efectivo este derecho, regulando el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Las personas con discapacidad ejercerán sus derechos con plena libertad e igualdad. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. La riqueza de las distintas lenguas de España es un patrimonio cultural objeto de respeto y protección. Los españoles son iguales ante la ley.

Son fragmentos, quién lo diría, de nuestra Constitución, cuyo referéndum cumplió 47 años hace una semana. Un texto que, sólo quien tenga hoy más de 65 años, ha podido votar.

Por el actual desplazamiento que vivimos mediáticamente del tablero político a la derecha, podría parecer que los artículos aquí expuestos fueron fruto entonces de un exacerbado progresismo ‘radical’. Nada más lejos de la fantasía. De sus siete ‘padres’, tres ocuparon cargos ministeriales o de alta responsabilidad en la dictadura: Fraga, Miñón y Cisneros.

Todo ha ido sucediendo conforme, gradualmente, se ha ido comprando el relato hegemónico de los principales medios de comunicación que defienden intereses privados, para lo que saben a quién dar voz. Todo se fraguó con Adolfo Suárez tapando su micrófono con Victoria Prego. Un desafío que, por regeneración democrática, debemos abordar, consensuar y libremente votar las generaciones actuales para con la España de hoy.