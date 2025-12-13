Regi y Murciélagos Málaga ganan el premio de startups de la Cámara

El proyecto empresarial Regi ha resultado ganador del Premio Impulsa Startup ‘Despega’, promovido por la Cámara de Comercio de Málaga y en el que se ha querido reconocer la innovación y la apuesta por la tecnología en las nuevas iniciativas empresariales. El premio, al que han optado ocho emprendedores, ha sido entregado al joven malagueño Ignacio Lopezosa, creador de Regi (un servicio de registro de viajeros para el pequeño gestor o propietario) por parte de la vicepresidenta de la Cámara, Paloma Moreno. Además, se ha concedido un segundo galardón a Antonio Miguel Moret, con su proyecto Murciélagos Málaga-Muma VR, en el ámbito de la conservación de especies vulnerables y ecosistemas frágiles.

El programa Impulsa Startup, impulsado por Cámara de España, cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027, y tiene como objetivo último apoyar a los emprendedores para que puedan convertir sus ideas de negocio en empresas viables y con posibilidades de crecimiento y expansión.

Los galardones incluyen una dotación económica de 4.800 euros al mejor proyecto empresarial y de 1.600 euros en el segundo caso. La entrega de premios tuvo lugar en la Cámara de Comercio durante la sesión Demo Day de la Fase Despega, y contó con la presencia del presidente, José Carlos Escribano, y la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores.