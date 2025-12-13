Cámara de Comercio
Regi y Murciélagos Málaga ganan el premio de startups de la Cámara
Ocho emprendedores presentaron sus propuestas a un jurado técnico en el Demo Day
El proyecto empresarial Regi ha resultado ganador del Premio Impulsa Startup ‘Despega’, promovido por la Cámara de Comercio de Málaga y en el que se ha querido reconocer la innovación y la apuesta por la tecnología en las nuevas iniciativas empresariales. El premio, al que han optado ocho emprendedores, ha sido entregado al joven malagueño Ignacio Lopezosa, creador de Regi (un servicio de registro de viajeros para el pequeño gestor o propietario) por parte de la vicepresidenta de la Cámara, Paloma Moreno. Además, se ha concedido un segundo galardón a Antonio Miguel Moret, con su proyecto Murciélagos Málaga-Muma VR, en el ámbito de la conservación de especies vulnerables y ecosistemas frágiles.
El programa Impulsa Startup, impulsado por Cámara de España, cuenta con financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el Programa de Educación y Formación, Empleo y Economía Social 2021-2027, y tiene como objetivo último apoyar a los emprendedores para que puedan convertir sus ideas de negocio en empresas viables y con posibilidades de crecimiento y expansión.
Los galardones incluyen una dotación económica de 4.800 euros al mejor proyecto empresarial y de 1.600 euros en el segundo caso. La entrega de premios tuvo lugar en la Cámara de Comercio durante la sesión Demo Day de la Fase Despega, y contó con la presencia del presidente, José Carlos Escribano, y la concejala de Educación y Fomento del Empleo del Ayuntamiento de Málaga, María Paz Flores.
- Un yacimiento arqueológico romano amenaza con retrasar la obra del metro de Málaga en la calle Hilera
- Horario para tirar la basura en Málaga y multas por incumplirlo
- El cielo de Málaga se tiñe de rojo y naranja intenso al amanecer: Aemet explica el fenómeno y descarta otras causas
- Abre en Málaga el primer hotel exclusivamente para perros: así es Dog City
- La Navidad en Málaga, al nivel de Nueva York: calle Larios entre las mejores del mundo
- El Ayuntamiento de Málaga demuele las cuadras de caballos de Teatinos tras 25 años de denuncias vecinales
- La casa del Grinch está en Málaga: así es el poblado navideño con castillos hinchables, talleres y karts
- La aldea navideña de Málaga que parece sacada de Laponia: con atracciones, talleres y espectáculos