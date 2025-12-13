Vecinos de Pedregalejo reclaman el retranqueo de los Astilleros Nereo para comunicar el barrio con los Baños del Carmen

Una concentración de vecinos, convocados por la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que ha reunido a medio centenar de personas, han mostrado esta mañana, con gritos de "la playa es del barrio" y pancartas, su oposición al proyecto de muelle transitable propuesto por Astilleros Nereo, para comunicar Pedregalejo con la playa de los Baños del Carmen.

Los vecinos reclaman, por contra, que siga el plan especial de reforma de los Baños del Carmen de 2010, lo que conllevaría retranquear los astilleros de Pedregalejo, para dejar sitio al paseo marítimo. A la concentración se sumó la Asociación de Vecinos del Palo, que quiso apoyar la reclamación.

Los vecinos también dirigieron sus pancartas a Astilleros Nereo. / A.V.

"Esto -la propuesta de muelle- no lo podemos admitir, nuestra propuesta pasa porque se retranqueen los astilleros, porque ocupa suelo público, y se metan dentro de los Baños del Carmen, para que así alberguen la carpintería de ribera. Y si puede ser protegido que se proteja; pero donde está no puede ser", indicó Adolfo García, de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo.

Para Costas, la concesión finalizó

El dirigente vecinal apoyó su argumentación en una contestación de la Dirección General de Costas a la asociación de vecinos, en diciembre de 2019, que informaba de que la concesión de los Astilleros Nereo en dominio público marítimo-terrestre "se halla vencida al cumplirse los 30 años del plazo desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988".

A este respecto, Adolfo García precisó que la concesión de Nereo se rige por Costas y no por la Ley de Puertos, como sostienen los astilleros. "Su concesión sería de Puertos si estuviera dentro de las instalaciones portuarias; pero al no estar se le aplica la Ley de Costas, porque está en el dominio público marítimo-terrestre; en la playa".

Otro momento de la protesta de los vecinos de Pedregalejo, delante de Astilleros Nereo, en la plaza Varadero. / A.V.

Adolfo García también trasladó que, según le informó Costas, "parte de la edificación invade el dominio público marítimo-terrestre, la ribera del mar, la superficie de tránsito y protección, y se encuentra en zona inundable". Por otro lado, también indicó que, según Costas, su emplazamiento actual "es contrario al objetivo y ordenación del ámbito previsto en el PGOU 2011 a través del plan especial de los Baños del Carmen", sobre todo, contrario a la "conexión peatonal entre el nuevo parque previsto y el paseo marítimo de Pedregalejo y la plaza Varadero". "¿El plan general, es ley o no es ley?", se preguntó.

El dirigente vecinal consideró que este tipo de propuestas, más los recursos contencioso-administrativos que presentan los astilleros buscan "obstaculizar la regeneración de todo el ámbito", y recordó que Pedregalejo "no tiene superficie verde de ningún tipo", por lo que le es muy necesario el parque proyectado. "Para nosotros es fundamental el parque, con el espacio peatonal abierto de todo esto", subrayó.

Otro momento de la protesta de la Asociación de Vecinos de Pedregalejo frente a Astilleros Nereo. / A.V.

Petición de retranqueo a las administraciones

La Asociación de Vecinos, por último, hizo varias reclamaciones a las tres administraciones. A la Junta de Andalucía, "que ultime el proceso de situación de la concesión de Nereo, con el retranqueo de las instalaciones". A la Dirección de General de Costas, "que se cumpla la legislación de Costas en todo lo que respecta a la ocupación marítimo-terrestre de Nereo. Y al Ayuntamiento de Málaga, "que haga cumplir el retranqueo de las instalaciones de Nereo, en virtud del PGOU", manifestó Adolfo García.

Por otra parte, también participaron de ella, también con carteles reivindicativos, algunos miembros de la plataforma vecinal de los Baños del Carmen, que defienden la postura de Nereo: el muelle, la permanencia de los astilleros donde se encuentran en la actualidad, y como alternativa, que el paseo marítimo proyectado rodee las instalaciones.

El pasado 24 de noviembre, La Opinión se hizo eco del envío a Puertos del Estado de un anteproyecto de embarcadero de madera-paseo marítimo delante de Astilleros Nereo. El anteproyecto parte de dos profesores de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid. El presupuesto de la actuación, que costearía Nereo, serían 293.000 euros.