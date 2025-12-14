La venta de mascarillas se dispara en Málaga ante el aumento de casos de gripe y contagios

La incidencia de las infecciones respiratorias continúa en ascenso y los casos de gripe siguen aumentando en la provincia de Málaga a las puertas de la Navidad. Según los datos facilitados el viernes por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la tasa de gripe se ha duplicado en la última semana hasta alcanzar los 26,4 casos por cada 100.000 habitantes, superando el umbral epidémico.

Este incremento de los contagios no solo se refleja en las cifras oficiales, sino también en las farmacias, donde la demanda de las mascarillas se ha disparado en las últimas semanas. Así lo confirma, Francisco Criado, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Málaga (ICOFMA), que asegura que «la venta de mascarillas se ha duplicado».

«La afluencia de pacientes con sintomatología relacionada con la gripe y demás está siendo muy elevada», apunta Criado, que percibe un mayor volumen de contagios respecto a otras temporadas en estas mismas fechas. En cuanto a la sintomatología, detalla que es la habitual: malestar general, dolor articular, fiebre, congestión nasal o tos seca.

Crece la demanda

Belén Mantilla de los Ríos, trabajadora de la Farmacia Mata, ubicada en el centro de la capital, afirma que en estas últimas tres semanas «ha aumentado bastante la venta» de estos productos de protección, tanto de los modelos infantiles como de las FFP2. «Viene mucha más gente con gripe», señala la profesional, que añade que acuden «con síntomas más graves de los que habitualmente suelen tener de resfriado, como más afectados».

En la farmacia Utrera también han detectado en las últimas dos semanas este incremento de la demanda de mascarillas, que incluso ha provocado que llegue a escasear el stock. «Hemos estado un par de días que no hemos tenido nada de suministros», explica el trabajador José Antonio Leal, que indica que en estos momentos disponen de pocas unidades. «Y las que quedan son de colores muy raras, son negras que nadie quiere», matiza. Además de las mascarillas, han detectado un incremento de los test de antígenos: «Sobre todo del test de gripe y Covid, que es el que más se vende».

Según fuentes de la distribuidora de medicamentos Bidafarma (que concentra alrededor del 64% del mercado farmacéutico en Málaga), la venta de mascarilla ha pasado de 5.000 unidades semanales durante el mes de octubre, a unas 20.000 a partir de la tercera semana de noviembre, coincidiendo con el adelanto de la temporada de gripe. Esto supone un incremento del 300%.

Importancia de la vacunación

Ante este aumento de los contagios, desde el Colegio de Farmacéuticos recuerdan la importancia de la vacunación y del uso de la mascarilla cuando se presenten síntomas, así como cuando se acuda a los establecimientos y centros sanitarios.

«El virus de la gripe ha sufrido una mutación en su proteína externa de la estructura, conocida como la variante K, y eso lo que ha hecho ha sido que, a lo mejor, la vacuna de este año no sea tan efectiva como lo ha sido en años anteriores, pero es efectiva», recalca Criado, que hace «un llamamiento a que la gente siga vacunándose», ya que consigue disminuir gran parte de la sintomatología.

El consejero de Sanidad volvió a insistir también el pasado viernes en la necesidad de la vacunación, ante el incremento de la incidencia de las infecciones respiratorias. En este sentido, recordó que, en una semana, la incidencia de la gripe en Andalucía se ha triplicado, al alcanzar una tasa de síndrome gripal de 33,5 casos por cada 100.000 (frente a los 10,5 casos de la semana anterior), superando así el umbral epidémico establecido en los 20 casos.

Vacunas y mascarilla, la receta ante el aumento de la gripe. / efe

Sube la incidencia de la gripe en Málaga

En Málaga también se ha superado, pasando de los 10,4 casos a 26,4 casos por cada 100.000 habitantes. Aun así, la provincia registra una de las cifras más bajas, junto a Almería (26,7) y Huelva (25,4). Por el contrario, Cádiz (48,9) y Sevilla (41,7) presentan las incidencias más elevadas.

En cuanto a la tasa de incidencia en Atención Primaria en Málaga, el último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de la Junta de Andalucía (con datos del 1 al 7 de diciembre de 2025) refleja que se ha incrementado un 19%, hasta situarse en los 306 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 257,1 casos de la semana anterior). En las últimas dos semanas, la tasa de infecciones respiratorias agudas (gripe, covid-19 y bronquiolitis) ha crecido casi un 50% en la provincia.

Málaga capital registra la incidencia más elevada con 473,6 casos por cada 100.000 habitantes, seguida del distrito del Valle del Guadalhorce (313,5). En el caso de la Axarquía, la tasa se sitúa en los 253,6 casos por 100.000 habitantes; en la Costa del Sol en los 180,2: en La Vega en los 171,2; y en la Serranía en los 142,3.

Protección con la vacuna

«Tenemos la oportunidad de protegernos vacunándonos con una vacuna que es segura, que es eficaz y que es gratuita», remarcó el consejero, que recordó que está vigente la Orden por la que se recomienda el uso de mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios. Además, su uso será obligatorio en aquellos centros que hayan activado en al menos tres ocasiones el Plan de Alta Frecuentación en los últimos 7 días.

Sanz destacó también que, en dos meses y medio de campaña, Andalucía ya ha superado la cifra total de vacunaciones del año pasado. «Esto demuestra la creciente concienciación de la ciudadanía sobre la importancia de la vacunación». El consejero detalló que 1,73 millones de andaluces ya han recibido la vacuna de la gripe, aunque advirtió de la importancia de «no bajar la guardia»