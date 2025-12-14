"El éxito de Málaga es haber diversificado su economía, ahora toca diversificar destinos de exportación"

Elisa Carbonell lleva casi dos años como consejera delegada de ICEX, la entidad pública dedicada al ámbito de la exportación e inversiones dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Posee una amplia experiencia en el campo exterior, habiendo desempeñado antes de su llegada a ICEX cargos en la Oficina Económica y Comercial de España en Colombia, en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o en la Secretaría General del Tesoro. La Opinión ha aprovechado su presencia en Málaga con motivo de la celebración este pasado viernes del Consejo Interterritorial de Internacionalización para hablar con ella sobre la marcha de las exportaciones y la capacidad de la economía malagueña para captar inversiones.

Las exportaciones apuntan en este 2025 en Málaga a un nuevo récord (2.588 millones de euros en ventas hasta octubre, con un aumento del 3,4%) en un año convulso a nivel de comercio internacional ¿es algo a valorar?

Sí, estamos bastante satisfechos en un año que, en general, ha sido de incertidumbre. Es impresionante ver cómo se están comportando las exportaciones en general, y las de Andalucía y las de Málaga en particular, ya no solo en este año, sino en todo un periodo donde se encadenaron episodios muy perturbadores del comercio internacional (Brexit, Covid). Se ha demostrado mucha resiliencia. Además, también está la creciente competencia de otros países que quieren su trozo de la tarta, fundamentalmente los asiáticos. Y estamos siendo capaces de mantener cuota en los mercados mundiales, incluso de incrementarla en la UE. Eso da muestras de un sector empresarial muy bien internacionalizado, que se adapta a las circunstancias, muy profesional. Poco a poco, se va abandonando un modelo de competitividad a través solo del precio, y se está diferenciando cada vez más a través de la marca, la innovación y la diversificación, tanto en productos como en mercados.

El sector agro sigue siendo la mitad de las ventas exteriores de Málaga, pero suben las ventas de bienes de equipo.

Eso apunta en la buena dirección, en tanto que las exportaciones incorporan cada vez más la tecnología. Pero yo creo que también en el agroalimentario hay avances en posicionamiento de marca, marketing, comunicación y diferenciación de los productos. Es una gestión e inversión en intangibles que hace que esas exportaciones se puedan posicionar en un rango mayor de precio y que sean menos permeables a incrementos de los aranceles y a vaivenes de los mercados internacionales.

El salto de Málaga y sus empresas

¿Ha cambiado definitivamente la mentalidad empresarial? En Málaga, por ejemplo, ya hay más de 1.000 exportadores regulares, el doble que hace diez años.

Antes se exportaba de manera reactiva, como respuesta a una crisis o simplemente porque venía una oportunidad concreta y se aprovechaba. Ahora las empresas, en general, ya tienen ese ADN de la internacionalización incorporado. Y si no son aún exportadoras regulares, sí que hay voluntad de llegar a serlo como una forma de crecimiento orgánico de su base de negocio, facturación y clientela. Es también una vía para ser más resilientes. En la crisis financiera de 2008-2010 solo el 5% de las empresas que cerraron estaba internacionalizada. Eso quiere decir que la internacionalización, aparte de incrementar ventas y facturación, fortalece a una empresa y hace que sea más saludable y sana, más fuerte a la hora de encarar dificultades.

Entrevista a la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, durante su estancia en Málaga para asistir al Consejo Interterritorial de Internacionalización. / Gregorio Marrero / LMA

Lo que pasa es que Málaga es al 80% un tejido de pymes y micropymes ¿Es un hándicap a la hora de lanzarse al mercado global?

Aquí hay siempre un gran debate:si es necesario ser grande para exportar o si vas a empezar a ser más grande a través de la exportación. Yo creo que el tamaño tiene unos hándicaps, efectivamente, pero también ventajas como la capacidad de adaptación: eres más ágil, tienes menos costes hundidos, no se te queda capacidad productiva sin utilizar,... Es cierto que somos un país de pymes y al final el tamaño es importante para financiarte. Pero pienso que más importante es la competitividad de las empresas. Hay una parte de elementos intangibles (talento, marca, innovación, digitalización, software y hardware) que es fundamental y ahí, poco a poco, se está haciendo un gran esfuerzo por parte de las empresas. De ahí que seamos capaces de mantener cuota de mercado y estos ritmos de crecimiento de las exportaciones.

Málaga vive años de gran crecimiento económico y exportador, ¿qué destacaría de ella?

Yo creo que el éxito de Málaga es que se está diversificando. Hace años era un destino turístico, pero ha incorporado toda la parte de tecnología y digitalización, está muy en la mente de los emprendedores tecnológicos, de los nómadas digitales, y eso al final es exportación de servicios. Ese es el camino a seguir. Hay algún reto todavía que es diversificar los mercados de destino, porque todavía Europa supone un gran porcentaje de las exportaciones. Italia, Portugal y Francia siguen siendo muy protagonistas en el destino de las exportaciones malagueñas. En el contexto actual es bueno tener a Europa como mercado pero es importante diversificar porque si a algunos de esos países les va mal tendríamos un problema.

El reto: añadir mercados ante los aranceles de EEUU

¿Cómo se ha reaccionado desde el ICEX a los aranceles de Trump?

Tras el primer anuncio de medidas arancelarias por parte de la Administración estadounidense, reaccionamos con rapidez y activamos un Plan de Alto Impacto en Competitividad. Una de sus iniciativas clave es el Plan ICEX500+, cuyo propósito es contactar directamente con las empresas españolas con mayor volumen de exportación a Estados Unidos y ofrecerles un acompañamiento totalmente personalizado, gracias a nuestra inteligencia comercial El plan se está desplegando en dos fases. En la primera ya hemos contactado con 599 empresas y, en estos momentos, estamos avanzando en una segunda fase que nos permitirá llegar a 1.050 compañías. En el caso de Andalucía, se trata de 133 empresas, de las cuales 18 son de Málaga, principalmente pertenecientes a los sectores de servicios, productos industriales y tecnología, y agroalimentario.

¿Qué hacer si Estados Unidos sigue con esta política de aranceles?

Estados Unidos es un mercado grande, con una gran capacidad adquisitiva, donde en general las normas están claras, hay transparencia y predictibilidad. Coyunturalmente se está generando mucha incertidumbre, pero normalmente es un mercado muy interesante. Creo que para las empresas que ya están exportando allí no hay una alternativa clara; es un país al que uno tarda en dar el salto y una vez que se ha dado, con unos costes de recursos humanos y financieros, no te vas a desenchufar. Pero obviamente es interesante buscar lo que nosotros llamamos mercados adicionales que sean relativamente similares. Por eso estamos trabajando mucho, por ejemplo, con Canadá, donde los flujos de comercio de España tienen todavía un enorme margen de mejora; ahí puede haber una gran oportunidad. En Reino Unido, a pesar del Brexit, hemos incrementado muchísimo las exportaciones; sigue siendo un mercado muy interesante. Y ya un poco más lejos está Japón y Australia, otros mercados que igual no teníamos antes en cuenta, pero que sería interesante investigar.

Málaga, un imán para la inversión extranjera

Málaga es la tercera provincia de España que más inversión productiva ‘greenfield’ ha atraído entre los años 2020 y 2024 solo por detrás de Barcelona y Madrid.

Esto refuerza lo que hablamos de la diversificación económica de la región. Málaga se está posicionando como un polo de atracción tecnológica de primer nivel. No solo son las exportaciones, sino que se fomenta el interés de las empresas por venir (Google, por ejemplo,con su centro de ciberseguridad). Se está creando un hub tecnológico, de nómadas digitales, algo muy importante porque las empresas extranjeras también buscan a la hora de realizar sus inversiones productivas un sitio donde sepan que pueden contratar talento.

Entrevista a la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, durante su estancia en Málaga para asistir al Consejo Interterritorial de Internacionalización. / Gregorio Marrero / LMA

¿Qué supondría para Málaga ser elegida sede de la Autoridad Aduanera de la UE?

Le deseo la mejor de las suertes. Todo lo que sea posicionar la capacidad logística en el mapa europeo y mundial, como sería el caso, refuerza esa visibilidad y conectividad que tiene Málaga, y que también está detrás de las decisiones de muchas empresas de venir aquí.

Los objetivos de ICEX en el nuevo año

¿Qué planes tiene ICEX para 2026?

Vamos a poner el acento en el acompañamiento de las empresas que quieren apostar por reforzar sus intangibles con programas de ICEX y con línea de financiación del ICO. Y vamos a hacer programa de reposicionamiento del ‘Made in Spain’ para reforzar los atributos positivos que se le adjudican en los mercados internacionales a los productos españoles de cualquier sector y empresa. Colaboramos también mucho con la agencia pública andaluza Trade.