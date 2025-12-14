Las escaleras mecánicas no han vuelto por Navidad a la estación de Cercanías del Aeropuerto de Málaga

En fechas como las actuales, en las que la afluencia de viajeros es aún mayor de lo ingente que ya es de por sí en todo tipo de transportes públicos, Renfe no ha cumplido la promesa que hizo en relación a la estación de trenes Cercanías del aeropuerto de Málaga. Las escaleras mecánicas no han vuelto a funcionar por Navidad, tal y como el propio presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, expuso en sus redes sociales, al garantizar que los trabajos para arreglarlas habían sido iniciados en julio y situar la previsión de puesta en servicio «en diciembre».

Es más, los trabajos definitivos que desembocarán en la reparación comenzaron a finales de noviembre, con una duración mínima de tres meses.

Y, mientras tanto, las cuatro escaleras mecánicas siguen inoperativas. Es decir, la ‘yincana’ que implica transitar cargado de maletas por un recinto aeroportuario es aún más compleja para quienes se conectan con el vuelo a través de los trenes de la línea C1.

Dos fases

En concreto, el esperado arreglo de las escaleras se ejecutará en dos fases. Se ha comenzado con las dos escaleras mecánicas del andén de la vía 1 y, una vez que sean puestas en servicio en torno al inicio del próximo año, se iniciará la segunda fase de modernización de las escaleras del andén 2.

De la modernización de las cuatro escaleras mecánicas de la estación del aeropuerto, que supone una inversión de 770.932,80 euros sin IVA y un plazo de ejecución de tres meses, se encarga TKE, empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de los equipos de elevación.

A finales de febrero

Estas obras no afectarán a la prestación del servicio habitual de Cercanías, aunque en el mejor de los casos concluirán a finales de febrero. Es decir, habrá transcurrido la friolera de un año desde que se averió la primera escalera. La segunda dejó de funcionar en primavera. Y desde el pasado verano, desde julio, están fuera de servicio las cuatro existentes.

Obras paralelas

Eso sí, las de las escaleras mecánicas no son las únicas obras que Renfe ha activado allí en fechas como las actuales. También se está procediendo a la renovación de la iluminación de la estación de Cercanías del aeropuerto por un nuevo sistema Led, que favorecerá la eficiencia energética y mejorará la seguridad de las instalaciones. Estos trabajos han sido adjudicados a la U.T.E. Coymal S.L. Requena y Vías S.L.U. por un importe de 716.124,23 euros, y cuentan con un plazo de ejecución de seis meses.

Este proyecto contempla la renovación completa del sistema de iluminación de la estación, tanto a nivel de vestíbulo como andenes. Además, se llevará a cabo la mejora de la imagen del edificio de viajeros mediante la reposición de vidrios rotos, tanto en la fachada como en el techo del vestíbulo; y la mejora de la instalación eléctrica, siguiendo la normativa vigente.

Otras estaciones con el mismo problema

Estos últimos meses, el mismo problema con las escaleras mecánicas también se ha enquistado en la rutina de otras estaciones con un considerable tránsito de viajeros, como la del Centro de Málaga en la que comienzan y concluyen las dos líneas del Cercanías. E igual sucede en la parada situada junto al polígono industrial Guadalhorce.

En la estación Málaga Centro Alameda, se averió en septiembre y dejó de funcionar la que sale a la calle Alemania, obligando a los viajeros a usar los escalones convencionales para acceder al exterior. Durante varios días de esta misma semana, se ha visto a operarios trabajar en la escalera averiada con la intención de ponerla en servicio de la forma más inminente posible.

No en vano, esa es la salida a la que recurren las personas que van al Centro de compras, a hacer turismo o a disfrutar del espectáculo de luces de la calle Larios en estas fechas tan multitudinarias.

Una situación como la que se da en el aeropuerto, también se sufre a diario desde hace varios meses en la estación de la línea C1 situada en la zona del polígono industrial Guadalhorce, en la capital malagueña.

Allí, las personas con movilidad reducida solo disponen del ascensor dado que la escalera mecánica lleva bastante tiempo sin funcionar. Aunque Renfe tiene contemplada la renovación de estas escaleras en la estación Guadalhorce para poner fin a su inoperancia, pasa el tiempo sin que se traduzca en una realidad. Se han anunciado otras mejoras en esta misma estación, pero esta actuación concreta sigue olvidada.