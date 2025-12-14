Las fiestas de Málaga en Navidad: estas son los eventos tradicionales previstos en estos días

Málaga alcanza las últimas dos semanas del año con multitud de actividades tradicionales que consiguen reunir a decenas de miles de visitantes. Con independencia a los macroconciertos para todos los públicos, los eventos dirigidos a los más pequeños o las concentraciones que cada año se producen con motivo de la Nochevieja o la Nochebuena, numerosos municipios configuran desde hace décadas celebraciones con un acento propio y que sirven para poner el broche al calendario anual en la provincia.

Fiesta Mayor de los Verdiales

Uno de los acontecimientos con más de medio siglo de trayectoria se desarrolla cada 28 de diciembre, en el Día de los Santos Inocentes. Con el aliciente de que este año cae en domingo, la Fiesta Mayor de Verdiales volverá a congregar a miles y miles de visitantes y de turistas. Será una oportunidad única para contemplar de cerca cómo las pandas de verdiales en sus distintos estilos preservan el folclore malagueño más auténtico. El punto de encuentro como es habitual se sitúa en el parque Andrés Jiménez Díaz. A partir de las doce del mediodía se sucederán hasta casi una treintena de actuaciones, bajo la coordinación del Área de Fiestas del Ayuntamiento de la capital.

Los organizadores de esta multitudinaria fiesta han invitado a los potenciales asistentes a que una semana antes, el sábado 20 de diciembre, también puedan pasar una jornada inolvidable. Y es que en la caseta municipal del Recinto Ferial de esta barriada de Málaga está previsto que desde la una de la tarde y hasta casi la medianoche un carrusel de actuaciones con el flamenco como principal protagonista. Será la denominada Zambomba Navideña del Puerto de la Torre, que tomará el relevo a otras muchas que ya figuran en el calendario. En la víspera, el viernes 19, Benalmádena pueblo celebrará una en la plaza Andalucía; y el propio sábado 20, desde las ocho de la tarde también, en la plaza de la Mezquita de Arroyo de la Miel.

La Fiesta de las Migas de Torrox, cada domingo antes de Nochebuena, reúne a decenas de miles de visitantes. / L. O.

Migas en Torrox

Al día siguiente, el domingo 21 de diciembre, Torrox también se viste de gala para recibir a decenas de miles de visitantes. Será con motivo de la Fiesta de las Migas, que como dicta la tradición y desde los inicios de la década de los 80 se desarrolla en el domingo previo a Nochebuena.

En una edición que ya es la número 44, la modelo y presentadora de Canal Sur Televisión Eva Ruiz se encargará de pregonar la fiesta, mientras que el intérprete Javier Ojeda será el encargado de brindar el concierto principal.

Otro de los protagonistas en esta ocasión es Daniel Escobar, diseñador encargado de dar forma al cartel anunciador de una jornada que combina gastronomía y música, además de un singular mercadillo artesanal. El Ayuntamiento de Torrox volverá a ofrecer degustaciones de migas típicas, acompañadas de vino dulce y ensaladilla arriera.

Nochevieja en Coín

Si hablamos de celebraciones peculiares de la Navidad, Coín nos brinda un concurso también tradicional que cada vez reúne a más visitantes de otros municipios. Hablamos del certamen de disfraces de la última noche del año o la primera madrugada del nuevo ejercicio. Nada más que suenen las campanadas de la medianoche en la plaza Bermúdez de la Rubia, más conocida como la «plaza del Pescao», los participantes se dirigirán a la zona de la Alameda, donde se desarrollará el concurso de disfraces con importantes premios.

La Nochevieja en Coín, con la peculiaridad de la fiesta de disfraces. / L. O.

El pasado año se incluyó como novedad un concurso extra que permitirá a los grupos participar en las cabalgatas de Reyes Magos, con sendos premios de 500 euros en juego. En cuanto a los premios para los mejores disfraces, durante la pasada edición se otorgó un galardón al atuendo más espectacular con hasta 300 euros.

Otro premio de 250 euros determinó el mejor grupo, uno de 80 euros fue dirigido a la pareja mejor disfrazada, otro de 120 a la familia ganadora y, finalmente, uno de 50 euros al mejor disfraz individual.

Los Rondeles, en Casarabonela

Sin abandonar el entorno del Valle del Guadalhorce y de la Sierra de las Nieves, otro de los eventos más esperados en el calendario que cierra el año se celebra en la localidad de Casarabonela. Este pasado viernes y aún con la amenaza de las borrascas que han cruzado la provincia en la mediación de este diciembre la Fiesta de la Virgen de los Rondeles congregó a miles de personas.

Fiesta de los Rondeles, en Casarabonela. / L. O.

Fuego, luz y devoción configuran una de las tradiciones más arraigadas y singulares de la provincia de Málaga. De hecho, a principios de este siglo fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y Fiesta de Singularidad Provincial por la Diputación. El Consistorio subraya que esta celebración aúna fervor religioso, cultura tradicional y una herencia de origen romano vinculada al cambio de estación.

Luces de la calle Larios

Y si hablamos de luz y de música, la calle Larios de Málaga vuelve como cada Navidad a reunir a millones de visitantes a lo largo de este mes y hasta el próximo 5 de enero.

El espectáculo que este año se estrena, después de un montaje que durante los últimos años había permanecido con una misma estructura, se puede contemplar con pases diarios a las 18.30, 20.30 y 22.00 horas.

Sólo se evitará los días 24 y 31 de diciembre, Nochebuena y Nochevieja, en los que las luces permanecerán encendidas, pero sin acompañamiento musical.

Las luces de Navidad de la calle Larios. / Álex Zea

Navidad en la provincia de Málaga

Este tipo de montajes singulares también son novedad en otras grandes urbes de la provincia, como Vélez-Málaga y Mijas, como complemento a la iluminación que se sucede en los principales núcleos urbanos y como contribución a potenciar las compras navideñas en el sector comercial. Sólo en los distintos distritos de la capital se decoran para estas fiestas unas 500 calles. La decoración incluye en Málaga más de 20.000 guirnaldas, 200 arcos luminosos y cerca de medio centenar de farolas decoradas y otras tantas figuras de suelo.

El Ayuntamiento de Marbella destaca por su parte la celebración en la mediación de este mes de diciembre de la vigésima edición del Bazar de Navidad de Cáritas Marbella. Más de un centenar de puestos han vuelto a abrirse con el objetivo de sumar más de 250.000 euros que se recaudaban en 2024.

La entrada simbólica de dos euros da acceso a un bazar que incluye puestos de artesanía, de moda y artículos navideños. Una zona gastronómica se complementa con diversas opciones para la decoración, la adquisición de libros, muebles y productos tradicionales. La novedad de este 2025 en el recinto del Palacio de Congresos marbellí ha sido la instalación de una pista de patinaje sobre hielo sintético.

En cuanto a Ronda, uno de los instantes más esperados del calendario navideño volverá a congregar a familias enteras y hasta sumar centenares de ellas. Será el martes 23 de diciembre cuando Ronda salga a la calle de manera multitudinaria al paso de Papá Noel a la plaza del Teniente Arce. Desde ese punto recorrerá la ciudad del Tajo con un pasacalles que cruzará la avenida Martínez Astein y que volverá a disponer de la colaboración de Solidarios Ronda y de asociación cultural Carmen de Ronda.

El Ayuntamiento ha destacado que la música tradicional correrá a cargo de la Academia Golden y que en esa misma víspera de la Nochebuena, con la presencia de Santa Claus, quedará inaugurada la pista de hielo de la ya reseñada plaza del Teniente Arce. Dicha instalación permanecerá para que la puedan disfrutar grandes y pequeños hasta el 2 de enero, en horario de 12 a 21 horas.