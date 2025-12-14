Málaga, en alerta amarilla por lluvias: la Aemet informa de las previsiones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para esta noche y madrugada del lunes avisos por lluvias en varias provincias andaluzas. En concreto, se ha emitido un aviso amarillo para Málaga, Cádiz y Granada, mientras que en Almería el nivel sube a aviso naranja por lluvia, con precipitaciones que podrán venir acompañadas de tormentas. Este episodio de inestabilidad meteorológica puede dejar chubascos localmente intensos y complicar la movilidad, especialmente en tramos urbanos y zonas con drenaje deficiente.

En Málaga, la situación más destacada se concentra en la zona de Sol y Guadalhorce, donde la alerta por lluvias permanecerá activa hasta las 9:00 horas. La previsión apunta a acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, un umbral que puede provocar balsas de agua y reducción de visibilidad al volante. Ante este escenario, se recomienda extremar la precaución, evitar cruzar zonas inundables, revisar el estado de carreteras antes de desplazarse y mantenerse atento a las actualizaciones oficiales de Aemet y de los servicios de emergencia.

Alerta naranja

Según la información publicada por la Aemet, el aviso naranja se mantendrá activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora, donde se prevé que las lluvias y tormentas continúen hasta las 6:00 horas de este lunes. Durante este periodo, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.