El Metro de Málaga refuerza su servicio durante la Navidad: estos son los horarios para Nochevieja, Nochebuena y Reyes

El Metro de Málaga, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, prestará un servicio especial durante las Navidades para adaptarse a la demanda generada en estas fechas. De esta forma, durante la Nochevieja, el suburbano adscrito a la Agencia de Obra Pública funcionará desde la una de la madrugada del 1 de enero, toda la noche y de manera ininterrumpida, a fin de dar cobertura a los usuarios que lo necesiten. El objetivo principal es potenciar el uso del transporte público durante esta festividad, aprovechando el interés que suscitan las estaciones del centro, Guadalmedina y Atarazanas.

Según ha detallado la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en una nota, el servicio especial de Nochevieja, los trenes circularán cada veinte minutos desde la una de la madrugada hasta las 07,30 horas de la mañana, momento en que los trenes pasarán cada nueve minutos y medio hasta las 23,00 horas.

El cambio de horarios tiene como objetivo principal

24 y 31 de diciembre

Por su parte, los días 24 y 31 de diciembre, el servicio comercial comenzará a las 07,00 horas y finalizará a las 21,30 horas de la noche, momento en el que saldrá un tren desde cada cabecera, es decir, desde la estación Palacio de los Deportes (L2), la parada Andalucía Tech (L1) y otro desde la estación Atarazanas.

El día 25 de diciembre el servicio se iniciará a las 7,30 horas, lo que significa media hora más tarde del horario habitual establecido para un día de fiesta. Este horario se establece al ponderar la poca afluencia de usuarios en estas horas durante los días de fiesta y también atendiendo a las necesidades de conciliación familiar de la plantilla.

El 4 de enero, día de la cabalgata del distrito Cruz de Humilladero por donde se desarrolla la conocida cabalgata de La Unión, el intervalo de paso de los trenes será de cinco minutos desde las 16,30 horas hasta las 23,00 horas, dada la importante demanda de personas usuarias que supone esa cabalgata.

Tras la cabalgata, entre las 21,00 y las 23,00 horas, la estación Atarazanas sólo estará disponible para la entrada de personas usuarias

Cabalgata de Reyes

Por último, el día de la Cabalgata de Reyes, a fin de dar una mejor cobertura a la demanda de viajeros estimada para esta jornada, el intervalo de paso de los trenes será de cinco minutos desde las 16,00 horas hasta las 22,00 horas, y el resto de la jornada ofrecerá los intervalos de paso de trenes de un día laborable cualquiera, pero con el servicio prolongado hasta las 1,30 horas de la madrugada.

A fin de facilitar la vuelta a casa tras el paso de la cabalgata, entre las 21,00 y las 23,00 horas, la estación Atarazanas sólo estará disponible para la entrada de personas usuarias y el servicio de trenes dirección Atarazanas finalizará en la estación Guadalmedina. Por su parte, la Oficina de Atención al Cliente tendrá su horario habitual a lo largo de las Navidades, a excepción de los días 24 y 31, que estará desde las 8,00 a 18,00 horas, y de los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero, cuyo horario será de 9,00 a 14,00 horas.

Las estaciones y paradas del metropolitano están dotadas de interfonos a través de los cuales los usuarios pueden comunicarse con el personal del metro ante cualquiera incidencia o necesidad de información. Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga constan de 13,6 kilómetros de trazado y 19 paradas y estaciones, incluyendo la extensión a El Perchel y Atarazanas, que han supuesto un salto cuantitativo en la demanda de pasajeros a la que se le da servicio comercial. A lo largo del presente año se han transportado 17.770.000 usuarios.