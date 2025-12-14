Los roscones y panetones más virales de Málaga: son de los creadores de las tartas de queso más famosas de Andalucía

Los creadores de las tartas de queso más famosas de Málaga han querido volver a celebrar la Navidad con los sabores más dulces y cuidados a través de sus panetones y Roscones de Reyes, que se han convertido en los más virales y demandados de toda la provincia.

Se trata de 'La Cheesequería', una tienda de tartas de queso que nació en 2022 en Málaga y que, desde entonces, se ha posicionado como una de las más reconocidas de todo el territorio hasta contar en la actualidad con seis locales en la capital malagueña, uno en Fuengirola y otro en el centro de Granada.

Uno de los mejores panetones de Málaga

Y para celebrar la Navidad, este negocio ha vuelto a poner a disposición de la clientela los postres más emblemáticos de estas fiestas navideñas, pero con su toque original.

Así, La Cheesequería elabora "uno de los mejores panetones de Málaga" que, tal y como aseguran ellos mismos, cuenta con la "fermentación perfecta, mucho aroma a mantequilla y mucho sabor".

Sabores de panetones disponibles en La Cheesequería

Un dulce "esponjoso y con equilibrio perfecto entre relleno y miga" que se pueden disfrutar en diversos sabores, como el tradicional de chocolate y naranja confitada sin relleno; de pistacho y chocolate blanco con relleno, de Kinder y avellana con relleno; Lotus, chocolate y caramelo con relleno; y tres chocolates con crema de pistacho.

El precio de los panetones sin relleno es de 25 euros en su tamaño mediano, para entre 4 y 6 personas, y 35 euros en su versión grande, para entre 8 y 10 comensales. En el caso de tener relleno, el precio es de 29 euros en su versión mediana y 39 euros en la grande.

Los Roscones de Reyes más virales de Málaga

A estos se suman sus reconocidos Roscones de Reyes, que cuenta con una amplia variedad de opciones tanto en tamaño pequeño como grande, como su roscón tradicional sin relleno, el tradicional con relleno de nata, el de pistacho ibérico y chocolate blanco, el de Lotus, caramelo salado y toffee; y el de chocolate con avellana y Oreo.

Estas creaciones se pueden degustar por un precio de 25 euros en el caso de no tener relleno y adquirirse en su tamaño grande, para entre 8 y 10 personas. Con la misma dimensión pero relleno de nata, este roscón se puede adquirir por 35 euros, precio que aumenta a 39 euros en el caso de tener un relleno especial.

Sorteo navideño: cómo participar y qué premios incluye

Pero en La Cheesequería no solo ofrecen estos dulces para celebrar la Navidad, sino que también han puesto en marcha un sorteo para todos aquellos que compren sus panetones, que vendrán con un regalo incluido.

Así, desde la franquicia han asegurado que sus clientes podrán conseguir un viaje doble a Milán, 50 meriendas para dos personas, 20 tartas pequeñas, 10 tartas grandes y 30 roscones de Reyes.

Además, de parte del restaurante FOMO de Málaga, se sorteará un vale de 1.000 euros, además de 10 cenas valoradas en 50 euros y otras 5 valoradas en 100 euros. De igual modo, USB Burger sorteará una PlayStation 5, además de 20 combos dobles.

Dónde comprar en Málaga: tiendas, direcciones y horarios

Tanto sus panetones y roscones como sus tartas de queso y cookies se pueden degustar en sus tiendas de Málaga, Fuengirola y Granada capital.

Tanto en la situada en la avenida Pío Baroja número 6 de El Palo como en la avenida Plutarco número 83 de Teatinos y en avenida Mayorazgo número 26, el horario es de lunes a viernes de 12.00 a 20.30 horas, y sábados y domingos de 11.00 a 20.30 horas.

En la de calle Carretería número 44, por su parte, el horario es de lunes a domingo de 9.00 a 20.30 horas.

Este horario cambia en sus puestos de los centros comerciales de Málaga, siendo de 9.00 a 22.00 horas de lunes a domingo en el Vialia y de 10.00 a 22.00 horas toda la semana en Plaza Mayor.

Fuengirola y Granada: ubicaciones y horarios de apertura

En el caso de la tienda de Fuengirola, situada en la calle Marbella número 1, este negocio está disponible de lunes a jueves de 12.00 a 21.00 horas, los viernes de 12.00 a 22.00 horas, y los sábados y domingo de 11.00 a 22.00 horas.

Por su parte, en su local de Granada, situado en la calle Reyes Católicos número 25, la tienda permanece abierta de 11.00 a 22.00 horas todos los días de la semana.