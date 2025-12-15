Analizan el brusco descenso de un avión en Málaga durante un episodio de cizalladura

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) analiza un episodio en el que un avión de pasajeros sufrió una rápida y pronunciada pérdida de altura poco antes de aterrizar en el Aeropuerto de Málaga. El suceso, que finalizó sin consecuencias, se produjo sobre las 19.20 horas del viernes 14 de noviembre, cuando un Boeing 738-8200 Max operado por Ryanair llegaba a la Costa del Sol procedente de Londres con 93 pasajeros y cinco tripulantes a bordo y encarrilaba la pista 12, la más próxima al río Guadalmedina, en condiciones meteorológicas adversas.

Según el informe preliminar de la CIAIAC, la tripulación recibió durante la última fase de aproximación al aeropuerto un aviso por la presencia de cizalladura, como se conoce al cambio brusco de velocidad y/o dirección del viento en una distancia corta, ya sea horizontal o verticalmente, un fenómeno especialmente delicado durante los despegues o los aterrizajes porque puede provocar una pérdida repentina de sustentación del avión.

La advertencia llevó a los pilotos a frustrar la toma de tierra y, según la información disponible, configuraron la aeronave para recuperar altura. Se elevaron hasta los 1.860 pies (567 metros), punto en que el avión comenzó un descenso con una «alta tasa de velocidad vertical» que alcanzó los 4.095 pies por minuto (unos 20 metros por segundo), muy por encima de lo habitual, activándose el sistema de aviso de proximidad al terreno (GPWS) y la señal acústica de ascenso inmediato (pull up). El documento añade que el avión descendió «llevando un exceso de velocidad» hasta los 893 pies (a 272 metros del terreno), altitud a la que volvió a ascender tras 295 metros de pérdida. Finalmente, tras una segunda aproximación a pista, la tripulación aterrizó con normalidad por la misma cabecera sin que se registraran heridos ni daños materiales.

Objetivo técnico

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, adscrita al Ministerio de Fomento, es el organismo oficial encargado de investigar los incidentes y accidentes de aviación civil que se producen en territorio español. Según define su web, estos estudios tienen un carácter «exclusivamente técnico» y su fin último es prevenir futuros incidentes y aumentar la seguridad aérea, no buscar culpa o responsabilidad de ningún tipo. «Los resultados se plasman en un informe que contempla la información factual en relación con cada caso, un análisis de la misma, unas conclusiones y unas recomendaciones en materia de seguridad», añaden.