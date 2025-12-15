La app de movilidad del PTA de Málaga supera los 300 usuarios y el medio centenar de rutas en un mes

‘Málaga TechPark Conecta’, la aplicación móvil lanzada recientemente por el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ha superado los 300 usuarios registrados y ha alcanzado medio centenar de rutas compartidas tan solo un mes después de su lanzamiento oficial. La app, desarrollada por TDconsulting, del Grupo TOPdigital, permite que empleados de distintas compañías "compartan coche de manera segura, organizada y a su medida, reduciendo el tráfico interno, las emisiones y los costes asociados al transporte individual". Por el momento, ya la usan empleados de hasta un centenar de empresas.

"Estas cifras muestran lo rápido que los trabajadores del parque han adoptado la herramienta y el creciente interés por soluciones de movilidad más eficientes y sostenibles", ha señalado este lunes la tecnópolis.

El PTA tiene un ecosistema tecnológico de más de 700 empresas que supera los 28.000 trabajadores, con gran pujanza económica para Málaga y Andalucía, y afronta a diario el "desafío" de gestionar la movilidad de su comunidad. A su juicio, Málaga TechPark Conecta se ha convertido en una solución innovadora "pensada justo para estas necesidades, combinando tecnología avanzada, sostenibilidad y sentido de comunidad".

Características de la app de movilidiad del PTA

La aplicación, disponible gratis para iOS y Android, permite registrarse con el correo corporativo y crear perfiles de conductor o pasajero. Gracias a algoritmos inteligentes, identifica rutas compatibles según ubicación, horarios y frecuencia, haciendo fácil crear trayectos puntuales o recurrentes. Además, los usuarios pueden geolocalizar a compañeros de ruta, comunicarse mediante mensajería interna y consultar estadísticas de ahorro de emisiones de CO₂ y kilómetros sostenibles.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

Entre sus funcionalidades destacan también un sistema de reputación y valoración que refuerza la confianza entre participantes, así como la opción de sincronizar los desplazamientos con calendarios laborales. La hoja de ruta de la herramienta incluye futuras mejoras, como integración con puntos de recarga de vehículos eléctricos, conexiones con transporte público y un sistema de incentivos para premiar a los usuarios más activos.

Contacto para los usuarios de Málaga Tech Park Conecta

Para cualquier duda, sugerencia de mejora o información en general, la plataforma ha previsto una página web para canalizar mejoras (www.mtconecta.es) y el email info@mtconecta.es, donde los usuarios pueden ponerse en contacto con el servicio técnico de la herramienta.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Málaga TechPark con la movilidad sostenible, la reducción de emisiones y la gestión inteligente del tráfico, avanzando hacia un parque empresarial más conectado, eficiente y respetuoso con el entorno.