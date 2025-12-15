Aumentan las agresiones sexuales en Málaga un 17%, según un informe del Ministerio del Interior

Las agresiones sexuales en la provincia de Málaga han aumentado un 17%. Así se desprende del 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual', que ha hecho público este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024.

De hecho, el año pasado llegaron a registrarse un centenar más de este tipo de casos de violencia sexual respecto al año anterior. Las agresiones sexuales ascendieron en 2024 en Málaga a un total de 737, de las que 176 fueron con penetración. Y, por su parte, en 2023 se contabilizaron 631 en esta provincia, de las que 153 fueron con penetración.

Más de 900 delitos contra la libertad sexual

Y si a las 737 agresiones sexuales de 2024 se le suman otros hechos delictivos contra la libertad sexual, el número total de casos en Málaga es de 908 frente a los 822 del ejercicio anual anterior.

Entre estos más de 900 hechos conocidos contra la libertad sexual, también acaecieron en esta provincia 23 contactos con menores de 16 años mediante dispositivos tecnológicos (grooming); 40 casos de acoso sexual; o 37 de exhibicionismo. También se produjeron seis delitos por provocación sexual, 19 por corrupción de menores, diez relativos a la prostitución, 33 referente a la ponografía y los menores, u otros tres fueron por promoción de la prostitución.

Igualmente, estos 908 casos malagueños se traducen en una tasa provincial de 5,1 delitos conocidos contra la libertad sexual por cada 10.000 habitantes.

En cuanto a los hechos delictivos de este tipo esclarecidos en la provincia, ascendieron a 775. De ellos, 639 eran agresiones sexuales de las que 154 fueron con penetración. A su vez, las victimizaciones totalizaron el año pasado 992 y las personas detenidas o investigadas por delitos contra la libertad sexual llegaron a ser 616 en Málaga.

Sexta provincia de España y primera de Andalucía

A nivel nacional, Málaga fue la sexta provincia española en la que se registraron más hechos delictivos contra la libertad sexual. El ranking nacional lo encabezaron Barcelona y Madrid con 3.276 y 3.212, respectivamente. Le siguieron en la clasificación Valencia (1.327), Alicante (1.092) y Baleares (997). Y, a continuación, ya aparecen Málaga (908), Murcia (890) y Sevilla (798), lo que confirma que la malagueña es la provincia andaluza que está a la cabeza en cuanto a estos casos de violencia sexual.

Por comunidades autónomas, Andalucía repite en segundo lugar en el conjunto del país, con 3.453 casos de delitos contra la libertad sexual que suponen 20 menos que los 3.473 registrados en 2023. En 2024, el mayor dato volvió a contabilizarse en Cataluña, con 4.589 casos.

La comunidad andaluza se vio seguida por la Comunidad de Madrid (3.212 casos) y la Comunidad Valenciana (2.679), como las que concentran el mayor número absoluto de delitos de este tipo conocidos.

Récord a nivel nacional

A nivel nacional, en 2024 se batió el récord existente en cuanto a los delitos contra la libertad sexual en el conjunto de España, y alcanzaron su cifra más alta desde que hay registros comparables. En total, se registraron 22.846 delitos en todo el país, que suponen un 66% más que en 2018 y un aumento del 4,7% respecto a 2023.

Además, casi el 94 % de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93 % de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones.

Entre las principales conclusiones de este último 'Informe sobre delitos contra la libertad sexual' del Ministerio del Interior, se insiste en "la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual", "la alta incidencia de esta violencia contra la infancia" y "la fuerte masculinización de la autoría de estos delitos".