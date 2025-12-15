Aumento de la gripe en Málaga: el Hospital Regional y el Clínico establecen como obligatorio el uso de la mascarilla

Ante el adelanto de la temporada de gripe y el aumento de la incidencia de las infecciones respiratorias registrado en la provincia, tanto el Hospital Regional Universitario de Málaga como el Hospital Universitario Virgen de la Victoria han decidido establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas.

A partir de este lunes, todo el personal sanitario y no sanitario, pacientes, acompañantes y proveedores deberán llevarlas para poder acceder a las zonas asistenciales y espacios comunes del hospital. Es decir, desde las consultas, hasta las Urgencias, salas de espera, plantas de hospitalización, pasillos, entre otros.

Así lo ha dado a conocer el Hospital Regional en una nota informativa difundida en sus redes sociales, en la que detallan que se trata de una decisión de la Dirección-Gerencia del centro, conforme a la normativa de la Consejería de Sanidad y al Plan de Acción 2025-2026. También se ha informado a los profesionales a través de una circular interna.

Vigente desde este lunes

La orden entra en vigor este 15 de diciembre y se mantendrá hasta el 8 de enero de 2026, aunque desde el centro puntualizan que estará sujeta a revisión según la evolución epidemiológica. “Esta medida tiene como objetivo proteger la salud de pacientes y profesionales", ha subrayado el hospital.

La obligatoriedad de la mascarilla se extiende a todos los centros que forman parte del complejo del Hospital Regional, al que pertenecen el Hospital Materno Infantil, el Hospital Civil y el CARE José Estrada.

Una profesional con mascarilla este lunes 15 de diciembre en el Hospital Regional / L.O.

¿En qué centros es obligatoria?

Lo mismo ocurre en el caso del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (El Clínico), donde la mascarilla es obligatoria desde este lunes en los cinco centros adscritos al complejo hospitalario: el Hospital Marítimo de Torremolinos, el Hospital Valle del Guadalhorce, el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena, el centro de especialidades de San José Obrero y el propio Hospital Clínico.

El centro ha difundido también un comunicado interno a primera hora de la mañana informando a todo el personal de que, ante el aumento de la incidencia de la gripe, han decidido instaurar la obligatoriedad de la mascarilla, que, hasta ahora, era recomendable.

Aumento de la incidencia

Fuentes del centro explican que se ha triplicado el número de casos de gripe en las dos últimas semanas, coincidiendo con el pico asistencial, por lo que la Dirección-Gerencia ha decidido tomar esta medida.

Las mismas fuentes señalan que este incremento de la incidencia se ha reflejado ya en la atención asistencial y en el número de pacientes de tipo respiratorio que están asistiendo. En este sentido, recuerdan que la población con mayor riesgo de complicación, en caso de contraer la gripe, son aquellas personas con problemas de corazón, pulmonares o inmunodeprimidos, como los pacientes oncológicos.

Hospital Costa del Sol y Axarquía

Según ha confirmado la delegación territorial de Salud en Málaga, también se ha establecido como obligatorio el uso de la mascarilla en el Hospital Costa del Sol y en el Hospital de la Axarquía, así como en los centros de salud del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y de Antequera.

Asimismo, han explicado que la decisión de instaurar como obligatorio su uso depende de cada hospital y distrito sanitario, en función de la situación epidemiológica que van “evaluando de manera constante cada día”.

Situación epidemiológica

El pasado viernes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, informó de que la tasa de síndrome gripal en Málaga se había duplicado en la última semana hasta alcanzar los 26,4 casos por cada 100.000 habitantes, superando el umbral epidémico.

En cuanto a la tasa de incidencia en Atención Primaria en Málaga, el último Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda de la Junta de Andalucía (con datos del 1 al 7 de diciembre de 2025) refleja que se ha incrementado un 19%, hasta situarse en los 306 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 257,1 casos de la semana anterior.

Málaga capital registra la incidencia más elevada con 473,6 casos por cada 100.000 habitantes, seguida del distrito del Valle del Guadalhorce (313,5). En el caso de la Axarquía, la tasa se sitúa en los 253,6 casos por 100.000 habitantes; en la Costa del Sol en los 180,2: en La Vega en los 171,2; y en la Serranía en los 142,3.