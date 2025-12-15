El misterio del virus "Málaga 1991": Bernando Quintero busca resolver el enigma que afectó a la UMA

El malagueño Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, está rastreando la historia de uno de los primeros virus informáticos detectados en la provincia, que afectó a inicios de los años 90 del pasado siglo a los ordenadores de la antigua Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Málaga (UMA), situada entonces en el campus de El Ejido. Quintero señala que aquel código de 2610 bytes puso en aquel momento "en jaque" a los laboratorios de la Universidad y todavía hoy aparece en bases de datos de antivirus de todo el mundo.

De hecho, a los meses de su irrupción, grandes compañías que trabajaban en este campo como McAfee o Panda empezaron a detectarlo oficialmente bautizándolo como "Virus Malaga", "Malaga.2610" o "Virus:DOS/Malaga.2610".

"¿Estudiaste Infomática o Teleco en la Universidad de Málaga (Campus de El Ejido) a principios de los 90? Si es así, es muy probable que tus disquetes se cruzaran con un pequeño fragmento de historia informática local que, 30 años después, sigue siendo un misterio", señala Benardo Quintero, responsable de investigación y desarrollo (I+D) en el centro de ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC).

Una historia que apunta a un "alumno desconocido"

Los hechos ocurrieron durante el curso 1991-1992, cuando un virus desconocido infectó los ordenadores PCs de la Politécnica. "No era un malware global importado, todo apunta a que nació allí mismo, creado por un alumno desconocido, y apenas se propagó fuera de la ciudad", relata.

"No era un virus cualquiera: era multipartite, infectaba .COM, .EXE, el sector de arranque y hasta el MBR. Mi profesor de Informática General en primero de carrera, Adolfo Cid, me retó a limpiarlo a cambio de subir nota. Acepté. El proyecto me obligó a pelearme con Turbo Pascal 5.5 y, de paso, me ayudó a aprobar la asignatura", rememora Quintero en un mensaje publicado este lunes en sus redes sociales.

Una foto de la Escuela de Politécnica de la UMA en el campus de El Ejido en Málaga publicada por Bernardo Quintero en sus redes sociales. / L. O.

Más tarde surgieron otras variantes, como la de 2385 bytes a la que Panda llamó "Málaga II" y para la que alumnos de la época, como Jose Luis Rando Calvo, crearon otros antivirus.

"No se buscan culpables, sino puro talento y nostalgia"

Quintero explica que leva años intentando resolver lo que califica como "rompecabezas" y aclara que, en esta misión, no se buscan "culpables", ni se trata de una "caza de brujas".

"Lo que buscamos es puro talento y nostalgia. Queremos charlar con la persona que escribió esas líneas de código, recordar aquellos tiempos de MS-DOS y ensamblador, y cerrar el círculo de una de las anécdotas más curiosas de la informática malagueña. De hecho, me gustaría darle las gracias personalmente porque, sin saberlo, formó parte del inicio de mi vocación", apunta el responsable de Virus Total.

Quintero ha pedido ayuda a cualquiera que le pueda ofrecer una pista sobre este tema o, incluso, ha invitado al autor de aquel virus, si lo desea, a ponerse en contacto con él.

"Si tienes alguna pista, o simplemente quieres reivindicar tu obra maestra de la juventud, ¡manifiéstate! (o escríbeme por privado). Ayúdame a compartir esto para que llegue a ese antiguo alumno de la Politécnica que hoy, seguramente, será un veterano de la industria", ha expuesto en su mensaje.

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total , en el Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, situado en el paseo de la Farola. / FRANCIS SILVA

Recuerdo a Elk Cloner, el primer virus de la historia

Bernardo Quintero y el centro de ciberseguridad de Google en Málaga (GSEC), ubicado en el paseo de la Farola, en el barrio de la Malagueta, quieren convertirse en una referencia para comprender la historia primigenia de los virus informáticos. Desde el pasado verano cuentan con una pieza expositiva dedicada a Elk Cloner, considerado el primer virus informático real de la historia, que fue programado en 1982 por un estudiante de instituto de 15 años, Richard Skrenta, para los Apple II.

El expositor sobre el primer virus de la historia, en el centro de ciberseguridad de Google en Málaga. / L. O.

Quintero contactó hace unos meses personalmente con Skrenta, el creador del virus, para transmitirle la idea de diseñar un espacio en Google Málaga donde contar la historia de este "hito de la ciberseguridad". Skrenta facilitó incluso los disquetes originales de 5,25 pulgadas de la marca Elephant donde desarrolló Elk Cloner en su computadora. El expositor cuenta también un Apple II de la época.

'Juegos de guerra', la película que marcó a Bernardo Quintero

El informático malagueño, que ha sido nombrado este año doctor honoris causa por la UMA, también destaca la fascinación que siete por la película 'Juegos de Guerra' (WarGame), del año 1983, donde un joven interpretado por Matthew Broderick hackea una compañía para conseguir un juego antes de su lanzamiento comercial. En esa película aparecen elementos de la época como los disquetes de la marca Elephant y el número de septiembre de 1982 de la revista Creative Computing. "Esa película encendió mi curiosidad por los ordenadores y el hacking cuando era un niño", señalaba hace unos meses.