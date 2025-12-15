Donación de sangre
Campaña de donación de sangre en Málaga: puntos y horarios para donar en Navidad
El Centro de Transfusión de Málaga inicia su campaña navideña con el objetivo de aumentar las donaciones de sangre, ante la disminución habitual en estas fechas, y así cubrir las necesidades de los hospitales
El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga inicia su ya tradicional Campaña Especial de Navidad, que tiene como objetivo acercar y facilitar que todos los ciudadanos interesados puedan donar sangre y así reforzar las reservas de componentes sanguíneos con vistas al periodo festivo.
En estas fechas se produce un descenso de donaciones, de manera que la campaña busca que los hospitales malagueños puedan tener garantizado el abastecimiento y puedan mantener su actividad con total normalidad.
Fechas y puntos
Para ello, la unidad móvil de donación se establecerá desde este lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre en la avenida de Andalucía --frente a El Corte Inglés--, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas.
Además, el punto fijo del Centro de Transfusión (en el recinto del Hospital Civil), permanecerá abierto todos los días (excepto domingos y festivos) en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00, en lunes, y sólo de mañana --de 09.00 a 14.00-- de martes a sábado. Asimismo, el viernes 2 enero el CTTC abrirá en horario de 09.00 a 14.00, y 16.00 a 21.00 horas.
Requisitos
"Donar sangre es un gesto sencillo, apenas molesto. Sólo se requiere ser mayor de 18 años, tener buena salud, pesar más de 50 kilos y disponer de 20 minutos. A cambio, tres personas pueden recuperar su salud. La sangre no se fabrica", han destacado, al tiempo que han señalado que las necesidades de los pacientes "sólo se pueden cubrir con donaciones solidarias, que son una oportunidad y la esperanza de los pacientes que necesitan transfusiones".
Según han explicado, este año la convocatoria de Navidad "cobra aún más importancia ya que en la actualidad no se alcanzan las 250 extracciones diarias que son precisas para que la provincia sea autosuficiente en el suministro a los hospitales, de modo que resulta crucial la asistencia de la ciudadanía para incrementar el número de donaciones y donantes".
