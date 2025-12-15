La Carrera de Capuchinos en ebullición: construyen a la vez un hotel y dos edificios de viviendas

La Carrera de Capuchinos experimenta una importante transformación urbana. Desde hace años, a raíz de la crisis del ladrillo de 2008, la proliferación de solares vacíos en esta vía era la nota predominante, lo que colaboraba en que presentara una imagen de importante degradación. Estas parcelas fueron el resultado de la demolición de unos inmuebles, la mayoría del siglo XVIII (de los que solo quedarían dos, y uno abandonado y tapiado), cuando comenzó a poblarse lentamente el barrio, sustituyendo las antiguas huertas del convento por viviendas, para iniciar nuevas construcciones que quedaron paralizas por el pinchazo de la burbuja. Ahora, la calle vive una auténtica ebullución constructora, con un hotel de cuatro estrellas que dará un nuevo impulso a la zona y, al menos, dos edificios de viviendas.

Avanzan, y a muy buen ritmo, las obras del hotel que ya ocupa un gran solar abandonado en los números 18, 20 y 22 de la vía. Un alojamiento que estará gestionado por la cadena Zenit, que ya cuenta con otro establecimiento en Fuente Olletas.

El proyecto ha necesitado la autorización de la Delegación Territorial de Cultural de la Junta en Málaga dado que era obligatorio realizar una actividad arqueológica consistente en un Control de Movimientos de Tierras en toda la superficie afectada por las obras durante su fase de ejecución, dado que por el entorno discurre el Acueducto de San Telmo, que es BIC y está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Al final de Carrera de Capuchinos en la confluencia con la calle Postigos se encuentra el Arca principal o Alcubilla mayor de Capuchinos. Conserva un escudo del obispo Molina Lario y una representación de la Divina Pastora, por lo que mantiene su función como capilla del barrio. De hecho, durante estos trabajos se produjo el hallazgo de un aljibe del Acuedulto que será conservado y podrá admirarse en los sótanos de los aparcamientos, con 23 plazas.

Zenit encargó a la constructora Cartuja I. las obras de ejecución de este nuevo establecimiento hotelero. El edificio consta de 2 plantas bajo rasante destinadas a este parking y otras instalaciones y cuatro sobre rasante: baja para zona recepción y habitaciones, primera y segunda para habitaciones y planta cubierta para suites, piscina y restaurante.

El presupuesto de ejecución material es de 2,5 millones de euros y el plazo para la construcción era de 36 meses desde el inicio de las obrsa, con un período de interrupción máximo autorizado de otros seis meses.

En este solar de la Carrera de Capuchinos se construirá un edificio para nueve viviendas. / Ignacio A. Castillo

Dos edificios de viviendas

De forma paralela, en las últimas semanas se ha iniciado la construcción de un edificio de viviendas justo frente del hotel, en la Carrera de Capuchinos número 19, coincidiendo, por tanto, trabajos de construcción en ambas aceras de esta arteria principal de Capuchinos. En este caso, Macal Construcciones y Contratas ocupará otra gran parcela, hasta ahora vacía que hace esquina con la calle Hurtado, con un inmueble que tiene autorizada por la Gerencia de Urbanismo una edificación de será de planta baja + 2 y sótano, destinada a cinco viviendas. El fin de las obras está previsto para la próxima primavera, en abril de 2026.

Y, del mismo modo, este mes de noviembre, comenzaron movimientos de tierra con maquinaria en otro solar de la misma calle, en concreto, en el número 33, donde Urbanismo ha concedido licencia a la constructora José Luis Ortiz, que también es el promotor, para construir nueve viviendas en un edificio plurifamiliar con proyecto de la arquitecta Purificación López Mamely y que, según el expediente, deberá estar terminado en octubre de 2027. En este caso, será un edificio sobre rasante de 3 + bajo cubierta, es decir, planta baja más otras dos y una especie de buhardilla habitable.

"Un barrio con identidad"

"Capuchinos es uno de esos barrios que forman parte de la identidad más profunda de nuestra ciudad. Durante años ha conservado su carácter popular, su vida de barrio y su enorme valor histórico, a pesar de que la presencia de solares sin desarrollar daba una imagen que no hacía justicia a lo que realmente significa esta zona para Málaga", reconoce el concejal responsable del distrito Centro, Francisco Cantos, que se congratula de la coincidencia de esta actividad constructora en la zona.

"Las obras que hoy vemos en marcha en la Carrera de Capuchinos, tanto el nuevo hotel como los edificios de viviendas y los proyectos ya autorizados, representan una oportunidad para coser esos vacíos urbanos y dignificar el entorno, devolviéndole la continuidad y el cuidado que merece", asegura. Además de que va a contribuir "sin lugar a dudas", a dar respuesta la gran demanda de vivienda que existe en la actualidad en Málaga.

"Desde el distrito Centro valoramos este momento de transformación, siempre desde el respeto a la esencia del barrio, a sus vecinos de toda la vida y a su patrimonio", asegura Cantos. "Nuestro compromiso es claro: que el crecimiento se haga con equilibrio, con sensibilidad y pensando primero en la calidad de vida de quienes hacen de Capuchinos un barrio vivo cada día", concluye.